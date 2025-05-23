«Не потому, что большая и толстая»: Волочкова вспомнила о причинах ухода из Большого

Балерина Волочкова: меня уволили из Большого театра из-за беспредела
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Анастасия Волочкова утверждает, что Большой театр фальсифицировал ее трудовую книжку
Анастасия Волочкова утверждает, что Большой театр фальсифицировал ее трудовую книжку Фото:

Балерина Анастасия Волочкова сегодня впервые за пять лет переступила порог исторической сцены главного театра страны. Бывшая прима пришла проститься со своим наставником Юрием Григоровичем. Находясь в Большом театре, Волочкова вспомнила и былые обиды. В разговоре с URA.RU звезда балета рассказала, почему на самом деле ее уволили из театра.

«Я выиграла судебный процесс и всем доказала, что меня уволили не потому, что большая и толстая, как это представил Иксанов (Анатолий Иксанов — гендиректор Большого театра в 2000-2013 годах — прим.ред.), а потому, что там начался беспредел. И сейчас он достиг своего апогея, очень грустно это наблюдать», — заявила Волочкова в разговоре с агентством.

Анастасия и ее война с Большим театром — давняя история, которая тянется до сих пор. С Волочковой в 2003 году отказались продлевать очередной годовой контракт, ограничившись четырьмя месяцами. В том же году ее официально уволили из труппы. После этого Юрий Григорович позвал Анастасию быть примой в его театр балета в Краснодаре. Волочкова называет своего наставника «ангелом-хранителем» и с большой горечью переживает его уход из жизни.

Из-за разногласий с руководством Большого тетра Анастасия не может «выбить» и свою пенсию балерины, о чем она рассказывала URA.RU. Сейчас Волочкова регулярно выступает с благотворительными концертами с собственной танцевальной программой.

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Балерина Анастасия Волочкова сегодня впервые за пять лет переступила порог исторической сцены главного театра страны. Бывшая прима пришла проститься со своим наставником Юрием Григоровичем. Находясь в Большом театре, Волочкова вспомнила и былые обиды. В разговоре с URA.RU звезда балета рассказала, почему на самом деле ее уволили из театра. Анастасия и ее война с Большим театром — давняя история, которая тянется до сих пор. С Волочковой в 2003 году отказались продлевать очередной годовой контракт, ограничившись четырьмя месяцами. В том же году ее официально уволили из труппы. После этого Юрий Григорович позвал Анастасию быть примой в его театр балета в Краснодаре. Волочкова называет своего наставника «ангелом-хранителем» и с большой горечью переживает его уход из жизни. Из-за разногласий с руководством Большого тетра Анастасия не может «выбить» и свою пенсию балерины, о чем она рассказывала URA.RU. Сейчас Волочкова регулярно выступает с благотворительными концертами с собственной танцевальной программой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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