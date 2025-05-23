«Не потому, что большая и толстая»: Волочкова вспомнила о причинах ухода из Большого

Балерина Анастасия Волочкова сегодня впервые за пять лет переступила порог исторической сцены главного театра страны. Бывшая прима пришла проститься со своим наставником Юрием Григоровичем. Находясь в Большом театре, Волочкова вспомнила и былые обиды. В разговоре с URA.RU звезда балета рассказала, почему на самом деле ее уволили из театра.
«Я выиграла судебный процесс и всем доказала, что меня уволили не потому, что большая и толстая, как это представил Иксанов (Анатолий Иксанов — гендиректор Большого театра в 2000-2013 годах — прим.ред.), а потому, что там начался беспредел. И сейчас он достиг своего апогея, очень грустно это наблюдать», — заявила Волочкова в разговоре с агентством.
Анастасия и ее война с Большим театром — давняя история, которая тянется до сих пор. С Волочковой в 2003 году отказались продлевать очередной годовой контракт, ограничившись четырьмя месяцами. В том же году ее официально уволили из труппы. После этого Юрий Григорович позвал Анастасию быть примой в его театр балета в Краснодаре. Волочкова называет своего наставника «ангелом-хранителем» и с большой горечью переживает его уход из жизни.
Из-за разногласий с руководством Большого тетра Анастасия не может «выбить» и свою пенсию балерины, о чем она рассказывала URA.RU. Сейчас Волочкова регулярно выступает с благотворительными концертами с собственной танцевальной программой.
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