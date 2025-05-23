Бойцы «Айдара»* развернули полевые крематории на границе ДНР и Украины

Боевики батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в РФ) развернули несколько полевых крематориев на границе ДНР и Днепропетровской области из-за больших потерь на данном участке фронта. Об этом сообщили российские силовые структуры.
«„Айдар“* развернул несколько полевых крематориев в населенных пунктах на границе ДНР и Днепропетровской области», — заявили в силовых структурах, их слова приводит агентство ТАСС. По их данным, подразделение несет очень большие потери: тела погибших и их фрагменты вывозят с линии фронта всеми доступными способами, вплоть до обычных пакетов из супермаркета. Внутри батальона эти крематории называют «полевыми кочегарками». Как уточнил собеседник агентства, основная задача создания таких объектов — скрыть реальные масштабы потерь среди личного состава.
Кроме того, по информации российских силовиков, внутри подразделения «Айдар»* начались конфликты между старослужащими и новобранцами. Молодые бойцы выступают против тайной кремации погибших, однако продолжают прибывать на границу для удержания позиций. При этом отмечается, что новобранцы находятся в подавленном и деморализованном состоянии.
*»Айдар» — группировка признана террористической и запрещена в РФ.
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