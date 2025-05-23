Бойцы «Айдара»* развернули полевые крематории на границе ДНР и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы батальона ВСУ несут большие потери на границе ДНР и Днепропетровской области
Бойцы батальона ВСУ несут большие потери на границе ДНР и Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в РФ) развернули несколько полевых крематориев на границе ДНР и Днепропетровской области из-за больших потерь на данном участке фронта. Об этом сообщили российские силовые структуры.

«„Айдар“* развернул несколько полевых крематориев в населенных пунктах на границе ДНР и Днепропетровской области», — заявили в силовых структурах, их слова приводит агентство ТАСС. По их данным, подразделение несет очень большие потери: тела погибших и их фрагменты вывозят с линии фронта всеми доступными способами, вплоть до обычных пакетов из супермаркета. Внутри батальона эти крематории называют «полевыми кочегарками». Как уточнил собеседник агентства, основная задача создания таких объектов — скрыть реальные масштабы потерь среди личного состава.

Кроме того, по информации российских силовиков, внутри подразделения «Айдар»* начались конфликты между старослужащими и новобранцами. Молодые бойцы выступают против тайной кремации погибших, однако продолжают прибывать на границу для удержания позиций. При этом отмечается, что новобранцы находятся в подавленном и деморализованном состоянии.

*»Айдар» — группировка признана террористической и запрещена в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боевики батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в РФ) развернули несколько полевых крематориев на границе ДНР и Днепропетровской области из-за больших потерь на данном участке фронта. Об этом сообщили российские силовые структуры. «„Айдар“* развернул несколько полевых крематориев в населенных пунктах на границе ДНР и Днепропетровской области», — заявили в силовых структурах, их слова приводит агентство ТАСС. По их данным, подразделение несет очень большие потери: тела погибших и их фрагменты вывозят с линии фронта всеми доступными способами, вплоть до обычных пакетов из супермаркета. Внутри батальона эти крематории называют «полевыми кочегарками». Как уточнил собеседник агентства, основная задача создания таких объектов — скрыть реальные масштабы потерь среди личного состава. Кроме того, по информации российских силовиков, внутри подразделения «Айдар»* начались конфликты между старослужащими и новобранцами. Молодые бойцы выступают против тайной кремации погибших, однако продолжают прибывать на границу для удержания позиций. При этом отмечается, что новобранцы находятся в подавленном и деморализованном состоянии. *»Айдар» — группировка признана террористической и запрещена в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...