Минобороны РФ подтвердило обмен пленными с Украиной

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Минобороны России сообщило о совершенном обмене пленными с Украиной. Сообщается о 120 гражданских и 270 военных, которые вернулись в РФ. На Украину отправлено столько же граждан. В ближайшие дни обмен планируют продолжить.
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