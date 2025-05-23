Экипаж отдал жизнь, чтобы увести падающий Ми-8 от домов в Орловской области

Героизм экипажа вертолета Ми-8, который увел его во время падения от жилых домов в Орловской области, не забудут. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков, отметив, что крушение воздушного судна произошло на безлюдной местности.
"Это случилось в безлюдной местности на расстоянии 1,5 километра от п. Нарышкино. Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Их героизм не будет забыт", — заявил Клычков в своем telegram-канале.
При этом, по словам главы региона, в Урицком районе пострадавших не зафиксировано, разрушения так же отсутствуют. Сейчас угроз для населения нет, обстановка на месте крушения вертолета полностью контролируется спецслужбами. Также территорию оградили для проведения проверок. Отмечается, что для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб. Также Андрей Клычков поблагодарил сотрудников оперативных служб и Минобороны за работу по факту произошедшего.
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