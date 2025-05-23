Не экономили: ритуальщик Барецкий назвал цену гроба Григоровича

На гробе выдающегося советского и российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича не экономили. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в разговоре с URA.RU рассказал, какую модель выбрали для балетмейстера.
«Его хоронила наша московская контора "Ритуал". Гроб был выбран очень хороший: добротный ореховый. Называется он "Саркофаг". Внутри — хорошая постель для покойника из шелка с велюровой бахромой. Цена такого гроба варьируется в пределах 150-200 тысяч рублей. Тут отличная обивка, поэтому цена выше!» — оценил собеседник агентства.
С Юрием Григоровичем, который ушел из жизни в 98 лет, в Большой театр пришли проститься его ученики Николай Цискаридзе, Анастасия Волочкова, директор Большого театра Валерий Гергиев, министр культуры Ольга Любимова, балетмейстер Борис Акимов, бывший директор Большого театра Владимир Урин, артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, бывший генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов и многие другие.
После церемония прощания Григоровича кремируют. Его прах захоронят 27 мая на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Натальей Бессмертновой. Волочкова в беседе с URA.RU рассказала, как ее в 2008 году пытались не пустить на порог Большого театра прикоснуться к гробу Бессмертновой, которая была ее педагогом. Тогда на помощь к балерине пришел сам Григорович.
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