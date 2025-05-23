Сорок пожарных приехали тушить крупный пожар в Подмосковье

МЧС МО: пострадавших в пожаре в промзоне в городе Котельники нет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушить пожар на место ЧП прибыло 40 спасателей
Тушить пожар на место ЧП прибыло 40 спасателей Фото:

В Подмосковье в городе Котельники 40 спасателей тушили сильный пожар, который вспыхнул в промзоне «Силикат». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС Московской области.

«Пожар случился в городе Котельники в промзоне „Силикат“. В 17:25 по МСК возгорание локализовано на площади 600 квадратных метров. Тушить возгорание прибыли 9 единиц техники и 40 спасателей», — рассказали корреспонденту в министерстве.

Также в пресс-службе отметили, что пострадавших при пожаре нет. Точная причина пожара будет установлена позже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье в городе Котельники 40 спасателей тушили сильный пожар, который вспыхнул в промзоне «Силикат». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС Московской области. «Пожар случился в городе Котельники в промзоне „Силикат“. В 17:25 по МСК возгорание локализовано на площади 600 квадратных метров. Тушить возгорание прибыли 9 единиц техники и 40 спасателей», — рассказали корреспонденту в министерстве. Также в пресс-службе отметили, что пострадавших при пожаре нет. Точная причина пожара будет установлена позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...