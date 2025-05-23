Сорок пожарных приехали тушить крупный пожар в Подмосковье

В Подмосковье в городе Котельники 40 спасателей тушили сильный пожар, который вспыхнул в промзоне «Силикат». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС Московской области.
«Пожар случился в городе Котельники в промзоне „Силикат“. В 17:25 по МСК возгорание локализовано на площади 600 квадратных метров. Тушить возгорание прибыли 9 единиц техники и 40 спасателей», — рассказали корреспонденту в министерстве.
Также в пресс-службе отметили, что пострадавших при пожаре нет. Точная причина пожара будет установлена позже.
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