ВС РФ применили уникальные дроны, похожие на «Ланцеты», для удара по Одессе

Украинские военные заявили о применении ВС России для ударов по Одессе новых беспилотников, напоминающих усовершенствованные версии "Ланцетов". Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин.
"Противник заявляет, что некие новые дроны ВС РФ похожие на "Ланцеты" на максималках, атаковали цели в Одессе", — заявил Рожин в своем telegram-канале. Он отметил, что ассортимент российских дронов продолжает увеличиваться. Отечественный военно-промышленный комплекс, несмотря на существующие технологические и административные препятствия, продолжает наращивать темпы развития.
Ранее военный техник полевой лаборатории БПЛА с позывным «Мультик» рассказал, что бойцами 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» впервые был успешно применен новый многофункциональный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла». Эксперт отметил, что устройство комплекса включает в себя пять БПЛА, объединенных специальной модульной рамой.
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