ФСБ задержала 11 членов ИГИЛ* в Карачаево-Черкесии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Члены ИГИЛ вовлекали жителей в террористическую деятельность, заявили в ФСБ Фото:

ФСБ задержала в Карачаево-Черкессии 11 членов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов „ИГИЛ“. Они были причастны к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в интернете», — указано на сайте ФСБ.

У них изъяли 10 единиц огнестрельного оружия, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, три гранаты. Также силовики нашли боеприпасы и средства связи, а также материалы, указывающие на противоправную деятельность. В отношении них возбудили уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма, а также организации и участии в работе террористического сообщества, передает Life.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

ФСБ задержала в Карачаево-Черкессии 11 членов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. «В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов „ИГИЛ“. Они были причастны к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в интернете», — указано на сайте ФСБ. У них изъяли 10 единиц огнестрельного оружия, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, три гранаты. Также силовики нашли боеприпасы и средства связи, а также материалы, указывающие на противоправную деятельность. В отношении них возбудили уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма, а также организации и участии в работе террористического сообщества, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...