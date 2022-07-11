ФСБ задержала 11 членов ИГИЛ* в Карачаево-Черкесии

11 июля 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Члены ИГИЛ вовлекали жителей в террористическую деятельность, заявили в ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФСБ задержала в Карачаево-Черкессии 11 членов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. «В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов „ИГИЛ“. Они были причастны к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в интернете», — указано на сайте ФСБ. У них изъяли 10 единиц огнестрельного оружия, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, три гранаты. Также силовики нашли боеприпасы и средства связи, а также материалы, указывающие на противоправную деятельность. В отношении них возбудили уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма, а также организации и участии в работе террористического сообщества, передает Life . Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

ФСБ задержала в Карачаево-Черкессии 11 членов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. «В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов „ИГИЛ“. Они были причастны к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в интернете», — указано на сайте ФСБ. У них изъяли 10 единиц огнестрельного оружия, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, три гранаты. Также силовики нашли боеприпасы и средства связи, а также материалы, указывающие на противоправную деятельность. В отношении них возбудили уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма, а также организации и участии в работе террористического сообщества, передает Life.