Вассерман ответил на угрозы шоумена устроить разборку в духе 90-х. «Нет ничего внутри черепа»

11 июля 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Силе Вассерман предпочитает ум Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовые разборки затевают те, у кого «ничего нет за душой и ничего нет внутри черепа». Такими словами депутат Госдумы Анатолий Вассерман ответил на предостережение шоумена Станислава Барецкого не ездить в Екатеринбург, где интеллектуала могут ждать разборки в стиле 90-х. Совет последовал после заявления Вассермана про Екатеринбург как «центр гомосексуализма». «Я не думаю, что затронутая мною тема требует разборок. Более того, я не раз говорил, что тот, кто прибегает к каким-то личностным доводам, тем самым показывает, что исчерпал доводы сущностные. Если бы дело и впрямь дошло до силовых разборок, то те, кто их затеял, тем самым показали бы, что у них ничего нет за душой и нет ничего внутри черепа», — высказался Вассерман. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы в соцсетях затравили Анатолия Вассермана после того, как он назвал Екатеринбург «центром гомосексуализма». Известный шоумен Станислав Барецкий призвал интеллектуала не приезжать в столицу Урала, где его могут ждать «разборки в стиле 90-х». Свердловский губернатор, напротив, пригласил знаменитого эрудита в гости, чтобы тот смог разубедиться в своем мнении. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Силовые разборки затевают те, у кого «ничего нет за душой и ничего нет внутри черепа». Такими словами депутат Госдумы Анатолий Вассерман ответил на предостережение шоумена Станислава Барецкого не ездить в Екатеринбург, где интеллектуала могут ждать разборки в стиле 90-х. Совет последовал после заявления Вассермана про Екатеринбург как «центр гомосексуализма». «Я не думаю, что затронутая мною тема требует разборок. Более того, я не раз говорил, что тот, кто прибегает к каким-то личностным доводам, тем самым показывает, что исчерпал доводы сущностные. Если бы дело и впрямь дошло до силовых разборок, то те, кто их затеял, тем самым показали бы, что у них ничего нет за душой и нет ничего внутри черепа», — высказался Вассерман. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы в соцсетях затравили Анатолия Вассермана после того, как он назвал Екатеринбург «центром гомосексуализма». Известный шоумен Станислав Барецкий призвал интеллектуала не приезжать в столицу Урала, где его могут ждать «разборки в стиле 90-х». Свердловский губернатор, напротив, пригласил знаменитого эрудита в гости, чтобы тот смог разубедиться в своем мнении.