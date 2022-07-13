Из корпорации пермских властей уходит топ-менеджмент

14 июля 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Ольга Заводская работала в КРПК с 2020 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Должность исполнительного директора в корпорации развития Пермского края покинула топ-менеджер Ольга Заводская. После ее ухода, должность была ликвидирована. «Это может стать началом реформирования управленческой структуры КРПК. Гендиректор корпорации Алексей Бураков одновременно курирует несколько крупных краевых проектов, а обновленная структура позволит более равномерно распределить ответственность и полномочия между сотрудниками», — сообщает «Ъ-Прикамье». Среди остальных руководителей КРПК — директор по коммерции Сергей Гордашников и директор по организационному развитию Александр Васильев. Корпорацию развития Пермского края создали региональные власти в 2006 году. Деятельность компании — проекты по строительству недвижимости и инфраструктуры, различные инициативы для привлекательности региона и развития экономики. Среди проектов — развитие судостроения на Верхнекамском судостроительном комплексе, социокультурного кластера на Шпагина и другое. Ранее URA.RU сообщало, что «Корпорация развития Пермского края», выступающая инвестором по застройке правобережной части Березников, второй год подряд терпит многомилионные убытки. Выручка за 2021 год: 250 млн рублей; убыток: 466 млн рублей.

Должность исполнительного директора в корпорации развития Пермского края покинула топ-менеджер Ольга Заводская. После ее ухода, должность была ликвидирована. «Это может стать началом реформирования управленческой структуры КРПК. Гендиректор корпорации Алексей Бураков одновременно курирует несколько крупных краевых проектов, а обновленная структура позволит более равномерно распределить ответственность и полномочия между сотрудниками», — сообщает «Ъ-Прикамье». Среди остальных руководителей КРПК — директор по коммерции Сергей Гордашников и директор по организационному развитию Александр Васильев. Корпорацию развития Пермского края создали региональные власти в 2006 году. Деятельность компании — проекты по строительству недвижимости и инфраструктуры, различные инициативы для привлекательности региона и развития экономики. Среди проектов — развитие судостроения на Верхнекамском судостроительном комплексе, социокультурного кластера на Шпагина и другое. Ранее URA.RU сообщало, что «Корпорация развития Пермского края», выступающая инвестором по застройке правобережной части Березников, второй год подряд терпит многомилионные убытки. Выручка за 2021 год: 250 млн рублей; убыток: 466 млн рублей.