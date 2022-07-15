15 июля 2022

Пьяный екатеринбуржец на квадроцикле врезался в иномарку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мото-шоу. Екатеринбург, квадроцикл, экстрим
Пьяный екатеринбуржец попал в ДТП на квадроцикле Фото:

Пьяный екатеринбуржец на квадроцикле попал в ДТП в микрорайоне ЖБИ. Мужчина врезался в едущий перед ним автомобиль Chevrolet. Об этом сообщили очевидцы.

«Водитель квадроцикла на полной скорости влетел в автомобиль, ехавший впереди. Мужчина был пьян и пытался уехать с места ДТП», — рассказали очевидцы сообществу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Столкновение произошло вечером 15 июля на улице 40-летия ВЛКСМ. Дежурный ГИБДД по Екатеринбургу сообщил корреспонденту URA.RU, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя квадроцикла за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее URA.RU сообщало, что блогер из Екатеринбурга посадила за руль годовалого ребенка. Также агентство рассказывало о ДТП в центре Екатеринбурга, в котором столкнулись два мотоциклиста.

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Пьяный екатеринбуржец на квадроцикле попал в ДТП в микрорайоне ЖБИ. Мужчина врезался в едущий перед ним автомобиль Chevrolet. Об этом сообщили очевидцы. «Водитель квадроцикла на полной скорости влетел в автомобиль, ехавший впереди. Мужчина был пьян и пытался уехать с места ДТП», — рассказали очевидцы сообществу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Столкновение произошло вечером 15 июля на улице 40-летия ВЛКСМ. Дежурный ГИБДД по Екатеринбургу сообщил корреспонденту URA.RU, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя квадроцикла за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ранее URA.RU сообщало, что блогер из Екатеринбурга посадила за руль годовалого ребенка. Также агентство рассказывало о ДТП в центре Екатеринбурга, в котором столкнулись два мотоциклиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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