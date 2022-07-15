Пьяный екатеринбуржец попал в ДТП на квадроцикле Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пьяный екатеринбуржец на квадроцикле попал в ДТП в микрорайоне ЖБИ. Мужчина врезался в едущий перед ним автомобиль Chevrolet. Об этом сообщили очевидцы.

«Водитель квадроцикла на полной скорости влетел в автомобиль, ехавший впереди. Мужчина был пьян и пытался уехать с места ДТП», — рассказали очевидцы сообществу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Столкновение произошло вечером 15 июля на улице 40-летия ВЛКСМ. Дежурный ГИБДД по Екатеринбургу сообщил корреспонденту URA.RU, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя квадроцикла за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее URA.RU сообщало, что блогер из Екатеринбурга посадила за руль годовалого ребенка. Также агентство рассказывало о ДТП в центре Екатеринбурга, в котором столкнулись два мотоциклиста.