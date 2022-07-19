19 июля 2022

В Екатеринбурге арестовали ОПГ спортсменов, атаковавших парковки

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На место захвата парковок приезжали вооруженные силовики Фото:

В Екатеринбурге арестованы 10 предполагаемых членов ОПГ «Визовские», участников нападения на городские парковки и БЦ «Манхэттен». Об этом сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

«Постановлением по делу от 19 июля [10 фигурантов] признаны виновными в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте суда. Спортсменов привлекли только за неповиновение требованиям полицейских. Каждого арестовали на 10 суток.

Ранее начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил URA.RU, что часть нападавших на парковки арестовали на 10 суток еще днем 19 июля. Он уточнил, что решение в отношении остальных бойцов будет принято оперативно.

Группа спортсменов в масках ворвалась в БЦ «Манхэттен» 17 июля. Они избили охранника и сломали замки на дверях. Позднее эти же люди попытались захватить парковки на улицах Металлургов, 60, Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 168б. Очевидцы слышали выстрелы и требования лечь на землю. По предварительной информации, на месте действовали члены ОПГ «Визовские», которым противостояли законные владельцы парковок — сотрудники ООО «Титан». На место приехали сотрудники ОБОПа и спецназа «ГРОМ». Подозреваемых задержали и отправили под суд.

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В Екатеринбурге арестованы 10 предполагаемых членов ОПГ «Визовские», участников нападения на городские парковки и БЦ «Манхэттен». Об этом сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда. «Постановлением по делу от 19 июля [10 фигурантов] признаны виновными в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте суда. Спортсменов привлекли только за неповиновение требованиям полицейских. Каждого арестовали на 10 суток. Ранее начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил URA.RU, что часть нападавших на парковки арестовали на 10 суток еще днем 19 июля. Он уточнил, что решение в отношении остальных бойцов будет принято оперативно. Группа спортсменов в масках ворвалась в БЦ «Манхэттен» 17 июля. Они избили охранника и сломали замки на дверях. Позднее эти же люди попытались захватить парковки на улицах Металлургов, 60, Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 168б. Очевидцы слышали выстрелы и требования лечь на землю. По предварительной информации, на месте действовали члены ОПГ «Визовские», которым противостояли законные владельцы парковок — сотрудники ООО «Титан». На место приехали сотрудники ОБОПа и спецназа «ГРОМ». Подозреваемых задержали и отправили под суд.
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