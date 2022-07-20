Пермский экс-депутат, осужденный за мошенничество, просит об УДО

Владимир Нелюбин отсидел половину срока и хочет выйти из тюрьмы по УДО Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Осужденный за мошенничество экс-депутат законодательного собрания и совладелец «Экопромбанка» Игорь Нелюбин планирует выйти по УДО. Он был осужден за мошенничество на 6 лет и 3 месяца с пребыванием в колонии общего режима.

«Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 8 августа слушания об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии-поселения Владимира Нелюбина. Сейчас Нелюбин отсидел половину срока и просит об условно-досрочном освобождении», — сообщает РБК-Пермь.

Ранее URA.RU сообщало, что Нелюбина осудили за хищение 200 миллионов рублей у «Экопромбанка». Свою вину экс-депутат не признал.