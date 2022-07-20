20 июля 2022

Пермский экс-депутат, осужденный за мошенничество, просит об УДО

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель Владимир Нелюбин во время заседания суда. Пермь, нелюбин владимир
Владимир Нелюбин отсидел половину срока и хочет выйти из тюрьмы по УДО Фото:

Осужденный за мошенничество экс-депутат законодательного собрания и совладелец «Экопромбанка» Игорь Нелюбин планирует выйти по УДО. Он был осужден за мошенничество на 6 лет и 3 месяца с пребыванием в колонии общего режима.

«Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 8 августа слушания об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии-поселения Владимира Нелюбина. Сейчас Нелюбин отсидел половину срока и просит об условно-досрочном освобождении», — сообщает РБК-Пермь.

Ранее URA.RU сообщало, что Нелюбина осудили за хищение 200 миллионов рублей у «Экопромбанка». Свою вину экс-депутат не признал.

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Осужденный за мошенничество экс-депутат законодательного собрания и совладелец «Экопромбанка» Игорь Нелюбин планирует выйти по УДО. Он был осужден за мошенничество на 6 лет и 3 месяца с пребыванием в колонии общего режима. «Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 8 августа слушания об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии-поселения Владимира Нелюбина. Сейчас Нелюбин отсидел половину срока и просит об условно-досрочном освобождении», — сообщает РБК-Пермь. Ранее URA.RU сообщало, что Нелюбина осудили за хищение 200 миллионов рублей у «Экопромбанка». Свою вину экс-депутат не признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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