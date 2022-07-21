В городе Трехгорном сменили мэра

В закрытом челябинском городе появился новый хозяин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым мэром города Трехгорный в Челябинской области стал Данила Громенко. За его кандидатуру проголосовали 22 июля депутаты городского собрания, сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Станислав Мошаров.

«За кандидатуру Громенко отдали голоса 15 народных избранников, присутствующих на заседании. Еще два депутата были в командировках», — рассказал Мошаров.

Трехгорный — одно из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в Челябинской области, где расположены предприятия госкорпорации «Росатом». Процесс смены власти в нем начался в декабре 2021 года, после обострения отношений между Сычевым и местными народными избранниками. Урегулировать конфликт не удалось, весной 2022 года Сычев объявил об отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод».

После этого стартовал конкурс на нового мэра. Городом в это время руководил Громенко, который незадолго до увольнения Сычева сдал мандат депутата горсобрания и перешел на работу в администрацию на должность первого вице-мэра.