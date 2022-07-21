Пойманный за взятки свердловский экс-чиновник скончался в колонии

Бывший начальник отдела министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Червяков, осужденный за взятки в 2019 году, скончался в ИК-26 (Тавда). Это произошло 11 июля, сообщил его адвокат Владимир Кривоногов.
По словам Кривоногова, Червяков страдал сахарным диабетом второго типа с инсулинопотребностью, сердечной недостаточностью и стенокардией. И добивался освобождения из тюрьмы. Но ему якобы отказывали в медосвидетельствовании. «Мы подали ходатайство на освобождение осужденного, — цитирует Кривоногова Е1.ru. — В суде заявили ходатайство о проведении официального освидетельствования. Фактически с боем добились. Суд удовлетворил его, но на комиссию его почему-то отправили в Ивдель, а там у них ничего, кроме градусника и зеленки, нет».
Со ссылкой на Червякова юрист рассказал, что в Ивделе его фактически не проверяли — из-за отсутствия специалистов и аппаратуры. «Естественно, написали заключение, что он может содержаться. Мы это решение обжаловали. Суд нам отказал. Это решение мы обжаловали в апелляции, но на этой стадии осужденный уже скончался», — резюмировал Кривоногов.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области URA.RU заявили, что адвокат говорит неправду. «Осужденному оказывалась вся необходимая медпомощь, его обращения фиксировались. Он считал, что у него есть болезни, по которым он мог досрочно покинуть учреждение. Два раза он проходил углубленную медицинскую комиссию, и болезней, которые позволили бы его освободить, не выявили», — сказал представитель ведомства Александр Левченко.
Как писало URA.RU, Червяков был приговорен к десяти годам колонии. Суд установил, что, пользуясь своими полномочиями, Червяков создал образовательное учреждение, от имени которого изготавливались права на управление трактором, при этом экзамены не проводились. И таким образом за четыре года Червяков помог получить права 32 водителям на общую сумму 905 тысяч рублей.
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Бывший начальник отдела министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Червяков, осужденный за взятки в 2019 году, скончался в ИК-26 (Тавда). Это произошло 11 июля, сообщил его адвокат Владимир Кривоногов. По словам Кривоногова, Червяков страдал сахарным диабетом второго типа с инсулинопотребностью, сердечной недостаточностью и стенокардией. И добивался освобождения из тюрьмы. Но ему якобы отказывали в медосвидетельствовании. «Мы подали ходатайство на освобождение осужденного, — цитирует Кривоногова Е1.ru. — В суде заявили ходатайство о проведении официального освидетельствования. Фактически с боем добились. Суд удовлетворил его, но на комиссию его почему-то отправили в Ивдель, а там у них ничего, кроме градусника и зеленки, нет». Со ссылкой на Червякова юрист рассказал, что в Ивделе его фактически не проверяли — из-за отсутствия специалистов и аппаратуры. «Естественно, написали заключение, что он может содержаться. Мы это решение обжаловали. Суд нам отказал. Это решение мы обжаловали в апелляции, но на этой стадии осужденный уже скончался», — резюмировал Кривоногов. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области URA.RU заявили, что адвокат говорит неправду. «Осужденному оказывалась вся необходимая медпомощь, его обращения фиксировались. Он считал, что у него есть болезни, по которым он мог досрочно покинуть учреждение. Два раза он проходил углубленную медицинскую комиссию, и болезней, которые позволили бы его освободить, не выявили», — сказал представитель ведомства Александр Левченко. Как писало URA.RU, Червяков был приговорен к десяти годам колонии. Суд установил, что, пользуясь своими полномочиями, Червяков создал образовательное учреждение, от имени которого изготавливались права на управление трактором, при этом экзамены не проводились. И таким образом за четыре года Червяков помог получить права 32 водителям на общую сумму 905 тысяч рублей.