В Госдуме заявили об отсутствии отпусков у депутатов

22 июля 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы не планируют отдыхать в нынешнее время, сказала Светлана Бессараб Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время проведения специальной военной операции РФ на Украине депутаты Госдумы не уходят в отпуск, а занимаются поддержкой людей и сбором гуманитарной помощи. Об этом URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников до 28 календарных дней. Он отметил, что эта идея появилась из «вызовов времени». На данный момент отпуск депутата Госдумы составляет 42 дня, а госслужащего — до 45 дней. «Я считаю, что на текущий период ведения специальной военной операции депутаты сами для себя должны принять решение о том, чем бы они хотели заниматься в так называемом отпуске. Но в действительности сегодня у депутатов отпусков нет. Мы все работаем, собираем гуманитарку, посещаем детские дома, госпитали. Стараемся оказать поддержку тем, кто из наших ребят сейчас оказался в Донбассе. Это ответственность перед совестью», — сказала Светлана Бессараб. Собеседница агентства отметила, что величина отпуска депутата исходит из условий этой работы. «Госслужащим предусмотрен такой период длительности трудового отпуска именно в связи с тем, что ненормированный рабочий день, большие нагрузки. Как бы это не было воспринято гражданским обществом, но, на мой взгляд, госслужащие, это не только депутаты и чиновники топ-уровня. Это как раз те люди, которые ежедневно, без выходных работают для того, чтобы обеспечить непосредственно исполнительный и законодательный процессы», — уточнила парламентарий. «В законодательном порядке, сократить отпуск на текущий период… Нужно сказать, что, если есть такая необходимость, конечно, можно это сделать. Если на весь период изменить, то есть и в дальнейшем изменить количество дней, то на мой взгляд, это все же не подлежит обсуждению. Я скромно умолчу о депутатах, хотя у нас тоже очень напряженный график, поездки», — добавила Бессараб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Во время проведения специальной военной операции РФ на Украине депутаты Госдумы не уходят в отпуск, а занимаются поддержкой людей и сбором гуманитарной помощи. Об этом URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников до 28 календарных дней. Он отметил, что эта идея появилась из «вызовов времени». На данный момент отпуск депутата Госдумы составляет 42 дня, а госслужащего — до 45 дней. «Я считаю, что на текущий период ведения специальной военной операции депутаты сами для себя должны принять решение о том, чем бы они хотели заниматься в так называемом отпуске. Но в действительности сегодня у депутатов отпусков нет. Мы все работаем, собираем гуманитарку, посещаем детские дома, госпитали. Стараемся оказать поддержку тем, кто из наших ребят сейчас оказался в Донбассе. Это ответственность перед совестью», — сказала Светлана Бессараб. Собеседница агентства отметила, что величина отпуска депутата исходит из условий этой работы. «Госслужащим предусмотрен такой период длительности трудового отпуска именно в связи с тем, что ненормированный рабочий день, большие нагрузки. Как бы это не было воспринято гражданским обществом, но, на мой взгляд, госслужащие, это не только депутаты и чиновники топ-уровня. Это как раз те люди, которые ежедневно, без выходных работают для того, чтобы обеспечить непосредственно исполнительный и законодательный процессы», — уточнила парламентарий. «В законодательном порядке, сократить отпуск на текущий период… Нужно сказать, что, если есть такая необходимость, конечно, можно это сделать. Если на весь период изменить, то есть и в дальнейшем изменить количество дней, то на мой взгляд, это все же не подлежит обсуждению. Я скромно умолчу о депутатах, хотя у нас тоже очень напряженный график, поездки», — добавила Бессараб.