Набиуллина: РФ не будет поставлять нефть недружественным странам

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Тем странам, которые установят предельные цены, Россия не будет поставлять нефть, заявила Набиуллина Фото:

Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут предельные цены на нефть. Россия переориентируется на те государства, которые готовы сотрудничать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

«Что касается возможного потолка на экспорт нефти. Это приведет к росту мировых цен. Тем странам, которые установят этот предел цены, мы нефть поставлять не будем. Наша нефть переориентируется на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать», — сообщила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции ведется на официальном youtube-канале Банка России.

Ранее в министерстве финансов США заявили, что потолок цен на нефть может установиться к декабрю 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей». По информации Bloomberg, желательная цена на нефть для США — 40-60 долларов за баррель. Президент России Владимир Путин предупредил, что введение ограничений на нефть приведет к аналогичной с газом ситуации, передает «Царьград».

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Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут предельные цены на нефть. Россия переориентируется на те государства, которые готовы сотрудничать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. «Что касается возможного потолка на экспорт нефти. Это приведет к росту мировых цен. Тем странам, которые установят этот предел цены, мы нефть поставлять не будем. Наша нефть переориентируется на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать», — сообщила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции ведется на официальном youtube-канале Банка России. Ранее в министерстве финансов США заявили, что потолок цен на нефть может установиться к декабрю 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей». По информации Bloomberg, желательная цена на нефть для США — 40-60 долларов за баррель. Президент России Владимир Путин предупредил, что введение ограничений на нефть приведет к аналогичной с газом ситуации, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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