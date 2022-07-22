Набиуллина: РФ не будет поставлять нефть недружественным странам

22 июля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Тем странам, которые установят предельные цены, Россия не будет поставлять нефть, заявила Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут предельные цены на нефть. Россия переориентируется на те государства, которые готовы сотрудничать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. «Что касается возможного потолка на экспорт нефти. Это приведет к росту мировых цен. Тем странам, которые установят этот предел цены, мы нефть поставлять не будем. Наша нефть переориентируется на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать», — сообщила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции ведется на официальном youtube-канале Банка России. Ранее в министерстве финансов США заявили, что потолок цен на нефть может установиться к декабрю 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей». По информации Bloomberg, желательная цена на нефть для США — 40-60 долларов за баррель. Президент России Владимир Путин предупредил, что введение ограничений на нефть приведет к аналогичной с газом ситуации, передает «Царьград». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут предельные цены на нефть. Россия переориентируется на те государства, которые готовы сотрудничать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. «Что касается возможного потолка на экспорт нефти. Это приведет к росту мировых цен. Тем странам, которые установят этот предел цены, мы нефть поставлять не будем. Наша нефть переориентируется на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать», — сообщила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции ведется на официальном youtube-канале Банка России. Ранее в министерстве финансов США заявили, что потолок цен на нефть может установиться к декабрю 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей». По информации Bloomberg, желательная цена на нефть для США — 40-60 долларов за баррель. Президент России Владимир Путин предупредил, что введение ограничений на нефть приведет к аналогичной с газом ситуации, передает «Царьград».