Набиуллина: РФ не будет поставлять нефть недружественным странам

Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут предельные цены на нефть. Россия переориентируется на те государства, которые готовы сотрудничать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.
«Что касается возможного потолка на экспорт нефти. Это приведет к росту мировых цен. Тем странам, которые установят этот предел цены, мы нефть поставлять не будем. Наша нефть переориентируется на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать», — сообщила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции ведется на официальном youtube-канале Банка России.
Ранее в министерстве финансов США заявили, что потолок цен на нефть может установиться к декабрю 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей». По информации Bloomberg, желательная цена на нефть для США — 40-60 долларов за баррель. Президент России Владимир Путин предупредил, что введение ограничений на нефть приведет к аналогичной с газом ситуации, передает «Царьград».
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Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут предельные цены на нефть. Россия переориентируется на те государства, которые готовы сотрудничать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. «Что касается возможного потолка на экспорт нефти. Это приведет к росту мировых цен. Тем странам, которые установят этот предел цены, мы нефть поставлять не будем. Наша нефть переориентируется на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать», — сообщила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции ведется на официальном youtube-канале Банка России. Ранее в министерстве финансов США заявили, что потолок цен на нефть может установиться к декабрю 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей». По информации Bloomberg, желательная цена на нефть для США — 40-60 долларов за баррель. Президент России Владимир Путин предупредил, что введение ограничений на нефть приведет к аналогичной с газом ситуации, передает «Царьград».