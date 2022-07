В Екатеринбурге сорвалось открытие ресторана Басты

25 июля 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

К 25 июля в ресторане не успели доделать ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге сдвинули сроки открытия заведения рэпера Басты «FRANK by БАСТА» на неопределенный срок. При этом ранее пресс-служба сообщала, что ресторан станет доступен для гостей с 25 июля. О переносе открытия URA.RU рассказал директор по маркетингу «FRANK by БАСТА» Кирилл Чистов. «К сожалению, по независящим от нас причинам пришлось немного отложить открытие. Точную дату пока назвать не могу», — заявил Чистов. Он добавил, что в настоящий момент в ресторане доделывают ремонт, и только после этого можно будет определиться с датами запуска заведения. Ранее стало известно, что рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) откроет в Екатеринбурге свой ресторан «Frank by БАСТА». Новое заведение позиционирует себя как ресторан для тех, кто ценит честную и качественную уличную еду. Во FRANK в меню будут внушительные порции, душевный персонал, а также 15 вариаций сочных свиных и говяжьих ребрышек, которые будут готовить по уникальной технологии.

В Екатеринбурге сдвинули сроки открытия заведения рэпера Басты «FRANK by БАСТА» на неопределенный срок. При этом ранее пресс-служба сообщала, что ресторан станет доступен для гостей с 25 июля. О переносе открытия URA.RU рассказал директор по маркетингу «FRANK by БАСТА» Кирилл Чистов. «К сожалению, по независящим от нас причинам пришлось немного отложить открытие. Точную дату пока назвать не могу», — заявил Чистов. Он добавил, что в настоящий момент в ресторане доделывают ремонт, и только после этого можно будет определиться с датами запуска заведения. Ранее стало известно, что рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) откроет в Екатеринбурге свой ресторан «Frank by БАСТА». Новое заведение позиционирует себя как ресторан для тех, кто ценит честную и качественную уличную еду. Во FRANK в меню будут внушительные порции, душевный персонал, а также 15 вариаций сочных свиных и говяжьих ребрышек, которые будут готовить по уникальной технологии.