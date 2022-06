Рэпер Баста готовится к открытию ресторана в Екатеринбурге. Фото

Новый ресторан от Басты появится в Екатеринбурге в июле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) откроет в Екатеринбурге свой ресторан «Frank by БАСТА». Об этом URA.RU рассказал директор по маркетингу «FRANK by БАСТА» Кирилл Чистов. «В скором времени (ориентируемся на 20-е числа июля) открываемся на Малышева, 36», — заявил Чистов. Ресторан станет вторым по счету заведением в Уральском федеральном округе — первый Frank открылся в Челябинске 24 марта. Приедет ли рэпер на открытие, станет известно ближе к запуску FRANK. Новое заведение позиционирует себя, как ресторан для тех, кто ценит честную и качественную уличную еду. Во FRANK в меню будут внушительные порции, душевный персонал, а также 15 вариаций сочных свиных и говяжьих ребрышек, которые будут готовить по уникальной технологии — более 12 часов они будут томится при низких температурах, а затем запекаться в угольной печи. Также создатели ресторана обещают шавермы, бургеры, салаты, различные фирменные закуски и горячие блюда, авторские коктейли и пиво на любой вкус. Ранее рэпер Баста открыл «FRANK by БАСТА» в Челябинске. Заведение стало первой точкой сети общепита рэпера на Южном Урале. 2 июня Баста приезжал с концертом в Екатеринбург — на нем присутствовали VIP-гости: организатор фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург, политтехнолог Ринат Хазеев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор даже признался, что любит слушать Басту и поделился впечатлениями после выступления рэпера в своей социальной сети. На Малышева, 36 уже заметно внешнее оформление ресторана Басты Фото: читатель URA.RU

