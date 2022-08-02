02 августа 2022

Рабочие пермского завода находят в мусоре золото и мобильники

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение инициативными гражданами мусоросортировочного завода. Тюмень, помойка, тбо, гора, погрузчик, сортировка мусора, хлам, грязь, куча, мусоросортировочный завод, тэо, отбросы, спецтехника для полигонов тбо
В грудах мусора сотрудники предприятия регулярно находят ценные вещи Фото:

Сотрудники пермского мусоросортировочного комплекса ООО «Буматика» регулярно находят в грудах поступающих отходов ценные вещи. Среди них попадаются золотые украшения, мобильные телефоны, новая одежда и документы, рассказали URA.RU на предприятии.

«Случаи нахождения ценных предметов бывали. Судя по тому, как самоотверженно трудятся работники на сортировочной линии, и как горят у них глаза, подобные находки случаются гораздо чаще, чем мы даже предполагаем», — сообщили URA.RU в руководстве компании.

При этом вводить на сортировочной линии контроль за находками в руководстве завода не будут. Заявлений о пропажах ценностей и просьб об их поиске на предприятие пока не поступало.

Пермское предприятие ООО «Буматика» занимается утилизацией и раздельным сбором отходов. Также завод оказывает услуги по вывозу мусора, установке мусорных контейнеров и установке пунктов приема вторсырья.

Ранее мощности одного из мусоросортировочных комплексов предприятия оценил во время поездки в Лысьвенский городской округ губернатор Дмитрий Махонин. Главе региона сообщили, что за год на производстве можно разделять до 50 тысяч тонн отходов.

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Сотрудники пермского мусоросортировочного комплекса ООО «Буматика» регулярно находят в грудах поступающих отходов ценные вещи. Среди них попадаются золотые украшения, мобильные телефоны, новая одежда и документы, рассказали URA.RU на предприятии. «Случаи нахождения ценных предметов бывали. Судя по тому, как самоотверженно трудятся работники на сортировочной линии, и как горят у них глаза, подобные находки случаются гораздо чаще, чем мы даже предполагаем», — сообщили URA.RU в руководстве компании. При этом вводить на сортировочной линии контроль за находками в руководстве завода не будут. Заявлений о пропажах ценностей и просьб об их поиске на предприятие пока не поступало. Пермское предприятие ООО «Буматика» занимается утилизацией и раздельным сбором отходов. Также завод оказывает услуги по вывозу мусора, установке мусорных контейнеров и установке пунктов приема вторсырья. Ранее мощности одного из мусоросортировочных комплексов предприятия оценил во время поездки в Лысьвенский городской округ губернатор Дмитрий Махонин. Главе региона сообщили, что за год на производстве можно разделять до 50 тысяч тонн отходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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