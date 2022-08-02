Рабочие пермского завода находят в мусоре золото и мобильники

В грудах мусора сотрудники предприятия регулярно находят ценные вещи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники пермского мусоросортировочного комплекса ООО «Буматика» регулярно находят в грудах поступающих отходов ценные вещи. Среди них попадаются золотые украшения, мобильные телефоны, новая одежда и документы, рассказали URA.RU на предприятии.

«Случаи нахождения ценных предметов бывали. Судя по тому, как самоотверженно трудятся работники на сортировочной линии, и как горят у них глаза, подобные находки случаются гораздо чаще, чем мы даже предполагаем», — сообщили URA.RU в руководстве компании.

При этом вводить на сортировочной линии контроль за находками в руководстве завода не будут. Заявлений о пропажах ценностей и просьб об их поиске на предприятие пока не поступало.

Пермское предприятие ООО «Буматика» занимается утилизацией и раздельным сбором отходов. Также завод оказывает услуги по вывозу мусора, установке мусорных контейнеров и установке пунктов приема вторсырья.

Ранее мощности одного из мусоросортировочных комплексов предприятия оценил во время поездки в Лысьвенский городской округ губернатор Дмитрий Махонин. Главе региона сообщили, что за год на производстве можно разделять до 50 тысяч тонн отходов.