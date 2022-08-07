Челябинский экс-губернатор не смог оспорить 40-миллионный долг

Борис Дубровский пытался оспорить возвращение незаконно полученных денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд вернул жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в которой он пытался оспорить возвращение незаконно полученных денег почти на 40 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда региона.

«Апелляционная инстанция направила ходатайство (заявление) о возвращении апелляционной жалобы Дубровского Бориса Александровича», — говорится в официальных документах. Их выложили на сайт Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Ранее сделки экс-губернатора Дубровского, в результате которых он получил внушительные суммы денег от контролируемого его семьей ПО «Монтажник», в суде признали незаконными. Речь идет о платежах на сумму 37 млн 314 тысяч 829 рублей, которые с 13 декабря 2019 года по 3 июня 2020 года поступили на счет Дубровского-старшего.

Бывшего руководителя области обязали вернуть эти деньги обанкротившейся компании. Аналогичное решение по инициативе конкурсного управляющего было принято и по сделкам на 73 млн рублей.

Это не первая попытка Бориса Дубровского обжаловать решение нижестоящей инстанции, но прежние попытки также не имели успеха. Тогда экс-губернатор не в полном объеме представил пакет документов. Представители семьи экс-чиновника отказываются общаться со СМИ об обстоятельствах, связанных с банкротством «Монтажника».

Клан Дубровских приобрел компанию «Монтажник», когда глава семейства руководил регионом в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из областного бюджета. В итоге проект встал на нулевом цикле и началось расследование уголовных дел.