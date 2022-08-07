Пермские власти будут приглядывать за борщевиком со спутника

Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Для эффективной борьбы с распространением борщевика в администрации Кунгурского муниципального округа (Пермский край) будут использовать съемку из космоса. В территориальном управлении ЖКХ определились с ценовым предложением по аукциону на этот вид услуг, передают СМИ.

«Согласно техническому заданию, требуется картографирование мест произрастания этого опасного сорняка на Кыласовской, Плехановской, Сергинской и Мазунинской сельских территориях — на основании данных космической съемки. Стартовая стоимость тендера составила почти 1,04 млн рублей», — написано на сайте газеты «Звезда».

Уже имеются два претендента. Один за работу просит 684 тысячи, другой — 679 тысяч рублей. Победитель пока не известен. Но, как правило, выигрывает контракт с наименьшей стоимостью. По данным пермского издания, работы будут выполняться с сентября по октябрь.

Ранее, URA.RU сообщало, что в Центре управления регионом (ЦУР) Пермского края рассказывали, что делать и к кому обращаться, если пермяки обнаружили борщевик. Только за неполный первый летний месяц на краевой портал «Управляем вместе» поступило более 200 сообщений. Также агентство писало, что весной текущего года в Прикамье началась масштабная борьба с этим сорняком.