Минобороны предупредило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожье

09 августа 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Мизинцев: при этом украинская сторона планирует освещать это в украинских и западных СМИ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики планируют взорвать автомобильный мост через реку Жеребец, чтобы потом обвинить в этом российские подразделения. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — написал он в telegram-канале. Мизинцев подчеркнул, что подобные действия ВСУ показывают истинное отношение к судьбам собственных граждан. Он добавил, что в ходе спецоперации Вооруженные Силы России и воинские формирования ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Украинские боевики планируют взорвать автомобильный мост через реку Жеребец, чтобы потом обвинить в этом российские подразделения. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — написал он в telegram-канале. Мизинцев подчеркнул, что подобные действия ВСУ показывают истинное отношение к судьбам собственных граждан. Он добавил, что в ходе спецоперации Вооруженные Силы России и воинские формирования ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.