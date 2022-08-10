Тюменский губернатор объяснил рост тарифов ЖКХ

11 августа 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Александр Моор отметил, что жители региона могут получить субсидию на компенсацию коммунальных услуг с 1 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рост тарифов ЖКХ в Тюменской области является экономически обоснованным решением. Об этом губернатор региона сообщил во время пресс-конференции. Он также отметил, что в Тюменской области принято компенсирующее решение, согласно которому жители могут получить субсидию на коммунальные услуги. «Решение о повышении тарифов на такую величину разрешено законодательством, мы получили согласование ФАС, мы обосновали это повышение теми производственными программами, которые реализованы. Теперь наша задача проконтролировать, чтобы эти программы были реализованы», — отметил Моор. Губернатор Тюменской области напомнил, что жители могут получить субсидию на компенсацию коммунальных услуг. С 1 июля необходимый для ее получения порог совокупного дохода был снижен с 22 до 20%. «До 1 июля у нас действовало правило: если коммунальный платеж на социальную норму жилья в семье и у одиноко проживающего гражданина больше, чем 22% от его доходов, разница субсидируется Тюменской областью. Как бы не рос тариф, если у тебя доля превышает 22%, разница компенсируется. Мы снизили эту планку и это позитивно. До 20%», — подчеркнул глава региона. Новые тарифы стали действовать в Тюмени с 1 июля 2022 года. Корректировка связана с необходимостью выполнения мероприятий по инвестиционным программам местного водоканала, а также теплоснабжающей организации. Жители могут получить субсидию на компенсацию коммунальных услуг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рост тарифов ЖКХ в Тюменской области является экономически обоснованным решением. Об этом губернатор региона сообщил во время пресс-конференции. Он также отметил, что в Тюменской области принято компенсирующее решение, согласно которому жители могут получить субсидию на коммунальные услуги. «Решение о повышении тарифов на такую величину разрешено законодательством, мы получили согласование ФАС, мы обосновали это повышение теми производственными программами, которые реализованы. Теперь наша задача проконтролировать, чтобы эти программы были реализованы», — отметил Моор. Губернатор Тюменской области напомнил, что жители могут получить субсидию на компенсацию коммунальных услуг. С 1 июля необходимый для ее получения порог совокупного дохода был снижен с 22 до 20%. «До 1 июля у нас действовало правило: если коммунальный платеж на социальную норму жилья в семье и у одиноко проживающего гражданина больше, чем 22% от его доходов, разница субсидируется Тюменской областью. Как бы не рос тариф, если у тебя доля превышает 22%, разница компенсируется. Мы снизили эту планку и это позитивно. До 20%», — подчеркнул глава региона. Новые тарифы стали действовать в Тюмени с 1 июля 2022 года. Корректировка связана с необходимостью выполнения мероприятий по инвестиционным программам местного водоканала, а также теплоснабжающей организации. Жители могут получить субсидию на компенсацию коммунальных услуг.