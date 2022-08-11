Ключевой департамент переехал из здания курганского правительства

Департамент экономразвития из здания правительства области перебрался на новый адрес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент экономического развития Курганской области переехал из здания правительства региона. Сейчас ключевое ведомство находится в административном здании №25 по улице Гоголя. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона.

«Департамент экономического развития переехал из правительства в здание №25 по улице Гоголя. Раньше там был департамент промышленности, который два года назад вошел в состав экономического ведомства. Смена адреса, вероятно, связана с тем, чтобы удобней и оперативней можно было контактировать с департаментом строительства, который находится на Кирова», — рассказали инсайдеры. На официальном сайте департамента и в группе в соцсети «ВКонтакте» указан адрес: улица Гоголя, 25. Такие же данные размещены в сервисе «ДубльГис». Информацию о новом адресе URA.RU подтвердили в самом департаменте экономического развития.

В департамент информационный и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой уточнить, с чем связан переезд ведомства. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Комитет по делам архивов с улицы Куйбышева переедет на другой адрес. Источники агентства отмечали, что смена места жительства правительственной структуры связана с продажей здания.