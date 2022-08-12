«Ъ»: изгнанного из ЕР экс-депутата Госдумы арестовали за хищение

13 августа 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Экс-депутата Госдумы Евгения Трепова арестовали за растрату 50 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В аэропорту Адлера был задержан бывший депутат Госдумы Евгений Трепов, обвиняемый в растрате из обанкротившегося костромского Конфидэнс-банка, собственником и председателем совета директоров которого он являлся. По данным силовиков, экс-политик, изгнанный в 2014 году из «Единой России» якобы за отказ декларировать свои доходы, намеревался бежать в Грузию. «В минувшую среду сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с костромскими коллегами провели серию обысков в квартире, загородном доме и офисах Евгения Трепова. Особое впечатление на участников операции произвела загородная резиденция экс-банкира и политика. Особняк площадью 1 тысяча квадратных метров расположен на гектаре земли в пригороде Костромы », — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. Предположительно, резиденция была отстроена за счет обанкротившегося банка, который в своей деятельности использовал «рискованную бизнес-модель, ориентированную на обслуживание интересов основного собственника», а также проводил «сомнительные транзитные операции». Сейчас Трепов и его супруга Светлану подозреваются в растрате более 50 млн рублей. Экс-депутата и банкира задержали в аэропорту Адлера на следующий день после обысков. «Фигурант уголовного дела намеревался перебраться сначала в Абхазию, а оттуда в Грузию», — сообщает издание. Уточняется, что подозреваемый планировал приобрести квартиру в Тбилиси. В прошлом году В Москве за растрату был арестован бывший председатель правления Ринвестбанка Максим Ткачев. Его обвиняли в хищении 1,3 миллиарда рублей. За растрату 180 миллионов рублей были арестованы экс-глава правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергей Такоев, министр туризма Алана Диамбекова и гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Аида Габараева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аэропорту Адлера был задержан бывший депутат Госдумы Евгений Трепов, обвиняемый в растрате из обанкротившегося костромского Конфидэнс-банка, собственником и председателем совета директоров которого он являлся. По данным силовиков, экс-политик, изгнанный в 2014 году из «Единой России» якобы за отказ декларировать свои доходы, намеревался бежать в Грузию. «В минувшую среду сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с костромскими коллегами провели серию обысков в квартире, загородном доме и офисах Евгения Трепова. Особое впечатление на участников операции произвела загородная резиденция экс-банкира и политика. Особняк площадью 1 тысяча квадратных метров расположен на гектаре земли в пригороде Костромы », — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. Предположительно, резиденция была отстроена за счет обанкротившегося банка, который в своей деятельности использовал «рискованную бизнес-модель, ориентированную на обслуживание интересов основного собственника», а также проводил «сомнительные транзитные операции». Сейчас Трепов и его супруга Светлану подозреваются в растрате более 50 млн рублей. Экс-депутата и банкира задержали в аэропорту Адлера на следующий день после обысков. «Фигурант уголовного дела намеревался перебраться сначала в Абхазию, а оттуда в Грузию», — сообщает издание. Уточняется, что подозреваемый планировал приобрести квартиру в Тбилиси. В прошлом году В Москве за растрату был арестован бывший председатель правления Ринвестбанка Максим Ткачев. Его обвиняли в хищении 1,3 миллиарда рублей. За растрату 180 миллионов рублей были арестованы экс-глава правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергей Такоев, министр туризма Алана Диамбекова и гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Аида Габараева.