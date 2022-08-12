Стали известны самые удачные дни для рыбалки в Пермском крае

С появлением нового сервиса рыбакам станет проще выбирать даты для занятия любимым делом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сервис «Яндекс Погода» обзавелся новой особенностью — там появился специальный прогноз для рыбаков. В нем указаны наиболее удачные дни для хорошего улова. Пермские СМИ уже успели протестировать эту возможность.

«Идеальными для рыбалки станут 13 и 14 августа. В эти дни ожидается пониженное давление. На Каме, когда вода прогреется до +19 градусов, хорошо пойдут лещ, чехонь, окунь и ерш», — написано на сайте «В Курсе.ру».

Кроме того, в сообщении говорится, что вода в Каме прогреется до +20 градусов 17 и 18 августа. При малооблачной погоде и давлении в пределах нормы хорошо клевать будут сорога, плотва и судак.

О том, что житель Пермского края поймал огромного карпа, URA.RU сообщало ранее. Кадрами своего улова молодой человек поделился в соцсети. Также корреспонденты агентства сообщали, что предприниматель из Прикамья предлагает организовать и провести рыбалку на хариуса в северных районах региона. За свои услуги он просит по 25 тысяч рублей с человека. А в пермской компании «Промобот» разработали нового человекоподобного робота-компаньона Robo-C. Главной его особенностью являются более подвижные руки, которые позволяют ловить рыбу.