В Тюмени мужчина похитил и сдал украшения сестры в ломбард

14 августа 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Полиция задержала подозреваемого, которому теперь грозит до 2-ух лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская полиция задержала подозреваемого, который украл у своей сестры ювелирное изделие стоимостью 7 тысяч рублей. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Сейчас мужчине грозит до двух лет лишения свободы. «В городскую полицию с заявлением о краже обратилась девушка, которая рассказала, что из ее квартиры пропало ювелирное изделие стоимостью 7 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел ранее судимого 32-летнего брата потерпевшей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они объяснили произошедшее в день кражи. По их словам, тюменец увидел на тумбочке золотое кольцо сестры, после чего похитил украшение и сдал его в ломбард. Сейчас отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено первой частью 158 статьи УК РФ «Кража». В случае применения максимальной санкции мужчина получит два года лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало о том, что другой тюменец решил наказать за невнимательность понравившегося ему продавца в пермском ювелирном магазине и украл кольцо. Выяснилось, что мужчина также совершал кражи и в других заведениях.

Тюменская полиция задержала подозреваемого, который украл у своей сестры ювелирное изделие стоимостью 7 тысяч рублей. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Сейчас мужчине грозит до двух лет лишения свободы. «В городскую полицию с заявлением о краже обратилась девушка, которая рассказала, что из ее квартиры пропало ювелирное изделие стоимостью 7 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел ранее судимого 32-летнего брата потерпевшей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они объяснили произошедшее в день кражи. По их словам, тюменец увидел на тумбочке золотое кольцо сестры, после чего похитил украшение и сдал его в ломбард. Сейчас отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено первой частью 158 статьи УК РФ «Кража». В случае применения максимальной санкции мужчина получит два года лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало о том, что другой тюменец решил наказать за невнимательность понравившегося ему продавца в пермском ювелирном магазине и украл кольцо. Выяснилось, что мужчина также совершал кражи и в других заведениях.