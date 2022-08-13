13 августа 2022
12 августа 2022

В Тюмени мужчина похитил и сдал украшения сестры в ломбард

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, парк, ппс, полиция, патруль ппс
Полиция задержала подозреваемого, которому теперь грозит до 2-ух лет лишения свободы Фото:

Тюменская полиция задержала подозреваемого, который украл у своей сестры ювелирное изделие стоимостью 7 тысяч рублей. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Сейчас мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

«В городскую полицию с заявлением о краже обратилась девушка, которая рассказала, что из ее квартиры пропало ювелирное изделие стоимостью 7 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел ранее судимого 32-летнего брата потерпевшей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они объяснили произошедшее в день кражи. По их словам, тюменец увидел на тумбочке золотое кольцо сестры, после чего похитил украшение и сдал его в ломбард.

Сейчас отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено первой частью 158 статьи УК РФ «Кража». В случае применения максимальной санкции мужчина получит два года лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что другой тюменец решил наказать за невнимательность понравившегося ему продавца в пермском ювелирном магазине и украл кольцо. Выяснилось, что мужчина также совершал кражи и в других заведениях.

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Тюменская полиция задержала подозреваемого, который украл у своей сестры ювелирное изделие стоимостью 7 тысяч рублей. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Сейчас мужчине грозит до двух лет лишения свободы. «В городскую полицию с заявлением о краже обратилась девушка, которая рассказала, что из ее квартиры пропало ювелирное изделие стоимостью 7 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел ранее судимого 32-летнего брата потерпевшей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они объяснили произошедшее в день кражи. По их словам, тюменец увидел на тумбочке золотое кольцо сестры, после чего похитил украшение и сдал его в ломбард. Сейчас отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено первой частью 158 статьи УК РФ «Кража». В случае применения максимальной санкции мужчина получит два года лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало о том, что другой тюменец решил наказать за невнимательность понравившегося ему продавца в пермском ювелирном магазине и украл кольцо. Выяснилось, что мужчина также совершал кражи и в других заведениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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