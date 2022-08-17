17 августа 2022

Курганских пешеходов штрафуют в два раза чаще, чем водителей

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Город. Курган, пешеходный переход, знак пешеходная зона
С начала месяца в регионе совершили десять наездов на пешеходов Фото:

В Курганской области в августе пешеходов привлекали к административной ответственности в два раза чаще, чем водителей. Данная информация была размещена 18 августа на сайте областного УМВД.

«Зачастую правила дорожного движения нарушают не только водители, но и сами пешеходы. В августе к административной ответственности привлечены 145 пеших участников движения и в два раза меньше (60) водителей транспортных средств», — указано в сообщении.

Представители УМВД отметили, что с начала месяца в регионе зафиксировали десять наездов на пешеходов. В этих ДТП 12 жителей региона получили травмы, а каждый третий пострадавший является несовершеннолетним. Сотрудники полиции добавили, что половина пешеходов пострадала по собственной неосторожности.

Ранее стало известно, что в Кургане за последние семь месяцев ДТП чаще всего происходили на улицах Дзержинского, Коли Мяготина и Бурова-Петрова. Эти улицы признали аварийно-опасными.

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В Курганской области в августе пешеходов привлекали к административной ответственности в два раза чаще, чем водителей. Данная информация была размещена 18 августа на сайте областного УМВД. «Зачастую правила дорожного движения нарушают не только водители, но и сами пешеходы. В августе к административной ответственности привлечены 145 пеших участников движения и в два раза меньше (60) водителей транспортных средств», — указано в сообщении. Представители УМВД отметили, что с начала месяца в регионе зафиксировали десять наездов на пешеходов. В этих ДТП 12 жителей региона получили травмы, а каждый третий пострадавший является несовершеннолетним. Сотрудники полиции добавили, что половина пешеходов пострадала по собственной неосторожности. Ранее стало известно, что в Кургане за последние семь месяцев ДТП чаще всего происходили на улицах Дзержинского, Коли Мяготина и Бурова-Петрова. Эти улицы признали аварийно-опасными.
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