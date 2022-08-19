В Челябинске главу похоронной фирмы осудили за взятки силовикам

Бизнесмен передал сотрудникам полиции взятки на общую сумму 220 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске суд вынес приговор директору одной из ритуальных фирм за взятки сотрудникам полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, бизнесмен таким образом получал информацию об умерших и их родственниках.

«Ленинский райсуд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. В суде установлено, что подсудимый занимался организацией похорон и желал регулярно получать информацию об умерших и их родственниках, поступающую в дежурную часть полиции», — отметили в надзорном ведомстве.

По данным источника URA.RU, речь идет об руководителе одной из челябинских ритуальных фирм Викторе Золотареве. В суде выяснилось, что в период с января 2020 года по май 2021 года он передал сотрудникам полиции взятки на общую сумму 220 тыс. рублей.

Подсудимый в ходе судебного заседания вину в совершении преступлений признал в полном объеме. Бизнесмен был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей.