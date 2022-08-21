Замглавы МИД РФ оценил возможность возобновления диалога с США

22 августа 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Возобновление диалога США и России не очевидно из-за агрессивной политики Вашингтона, заявил Сергей Рябков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возможность возобновления диалога с США по стратегической стабильности далеко не очевидна из-за агрессивной политики Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное. Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России», — сказал Сергей Рябков в интервью «Известиям». Он подчеркнул, что в МИД отслеживают сигналы по возобновлению диалога по теме сокращения стратегических наступательных вооружений, однако неясно, что за ними стоит. «И вообще переговоры через СМИ не ведутся», — заключил заместитель министра. Ранее в Кремле заявили о необходимости диалога между Россией и США по ядерному вооружению. Также Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В свою очередь, США ответили России по поводу военного сотрудничества. Председатель Обзорной конференции ДНЯО Густаво Злаувинен предрек опасную ядерную гонку России и Америки.

Возможность возобновления диалога с США по стратегической стабильности далеко не очевидна из-за агрессивной политики Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное. Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России», — сказал Сергей Рябков в интервью «Известиям». Он подчеркнул, что в МИД отслеживают сигналы по возобновлению диалога по теме сокращения стратегических наступательных вооружений, однако неясно, что за ними стоит. «И вообще переговоры через СМИ не ведутся», — заключил заместитель министра. Ранее в Кремле заявили о необходимости диалога между Россией и США по ядерному вооружению. Также Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В свою очередь, США ответили России по поводу военного сотрудничества. Председатель Обзорной конференции ДНЯО Густаво Злаувинен предрек опасную ядерную гонку России и Америки.