Губернатор Текслер принял в Челябинске промышленников Донбасса

Губернатор Алексей Текслер провел переговоры с представителями минпрома ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил сотрудничество с промышленниками Донбасса. Об этом сообщили URA.RU 22 августа в пресс-службе главы региона. В частности, рассматривались аспекты взаимодействия с Ясиноватским машиностроительным заводом.

Губернатор встретился с первым заместителем министра промышленности и торговли ДНР Юрием Никоноровым и другими промышленниками Донецкой народной республики. Переговоры прошли в рамках бизнес-миссии минпромторга и отдельных предприятий республики в Челябинской области.

«Челябинская область шефствует над городами Волновахой и Ясиноватой. Идет работа с Ясиноватским машиностроительным заводом. Я поставил челябинскому минпрому задачу организовать взаимодействие, позволяющее поднять потенциал предприятий республики. Речь идет о создании кооперационных цепочек, создании производств на месте или включении наших предприятий в цепочку, чтобы мы дополняли друг друга», — цитирует губернатора пресс-служба.

В ответном слове Никоноров отметил, что Донбасс располагает большими компетенциями в сфере металлургии, машиностроения, добывающей промышленности. Это, по его мнению, роднит регион с Челябинской областью и облегчает совместную работу.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. В рамках своих возможностей Челябинская область оказывает серьезную поддержку в восстановлении социальной и коммунальной инфраструктуры ряда городов ДНР. В июне 2022 года делегация региона во главе с губернатором побывала в ДНР. Там было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством области, администрацией города Ясиноватая и администрацией Волновахского района.

Переговоры прошли в Челябинске Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области