«Газпром»: все турбины для «Северного потока» уехали из Канады

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Канада передала турбины для газопровода Фото:
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Все турбины компании Siemens для газопровода «Северный поток», которые находились на ремонте в Канаде, покинули территорию последней. Такое заявление сделала российская компания «Газпром».

«В настоящее время ни одна из турбин КС „Портовая“ не находится на ремонте в Канаде», — сообщает компания. Информация размещена в ее telegram-канале.

О том, что Канада передаст ФРГ оставшиеся турбины для «Северного потока», стало известно ночью 25 августа. Ранее они находились на ремонте в Монреале, передает «Национальная служба новостей». Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Nation News.

Канада, несмотря на антироссийские санкции, приняла решение отдать турбину. Из-за этих ограничений поставки газа по газопроводу упали до 20% от максимального значения.

Проблемы с газом у Европы начались после проведения спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Сначала Канада отказалась возвращать одну из турбин для газопровода, сославшись на введенные антироссийские ограничения, однако позже согласилась переслать агрегат в Германию, чтобы оттуда он прибыл в Россию.

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Все турбины компании Siemens для газопровода «Северный поток», которые находились на ремонте в Канаде, покинули территорию последней. Такое заявление сделала российская компания «Газпром». «В настоящее время ни одна из турбин КС „Портовая“ не находится на ремонте в Канаде», — сообщает компания. Информация размещена в ее telegram-канале. О том, что Канада передаст ФРГ оставшиеся турбины для «Северного потока», стало известно ночью 25 августа. Ранее они находились на ремонте в Монреале, передает «Национальная служба новостей». Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Nation News. Канада, несмотря на антироссийские санкции, приняла решение отдать турбину. Из-за этих ограничений поставки газа по газопроводу упали до 20% от максимального значения. Проблемы с газом у Европы начались после проведения спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Сначала Канада отказалась возвращать одну из турбин для газопровода, сославшись на введенные антироссийские ограничения, однако позже согласилась переслать агрегат в Германию, чтобы оттуда он прибыл в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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