Канада передаст ФРГ оставшиеся турбины для «Северного потока»

Правительство Канады напомнило о готовности передать Германии оставшиеся турбин для газопровода «Северный поток». Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.
«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем просила [нас] Германия», — передает CBC слова Жоли. Журналисты телеканала отметили, что турбины сейчас находятся в Монреале.
Ранее Канада, несмотря на антироссийские санкции, приняла решение отдать турбину для «Северного потока», которая находилась в Оттаве на ремонте. Из-за долгого ремонта турбины поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимума. Украина резко раскритиковала решение властей Канады все-таки вернуть турбину. Теперь она находится в Германии, откуда ее должны переправить в Россию, пишет RT.
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Правительство Канады напомнило о готовности передать Германии оставшиеся турбин для газопровода «Северный поток». Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли. «Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем просила [нас] Германия», — передает CBC слова Жоли. Журналисты телеканала отметили, что турбины сейчас находятся в Монреале. Ранее Канада, несмотря на антироссийские санкции, приняла решение отдать турбину для «Северного потока», которая находилась в Оттаве на ремонте. Из-за долгого ремонта турбины поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимума. Украина резко раскритиковала решение властей Канады все-таки вернуть турбину. Теперь она находится в Германии, откуда ее должны переправить в Россию, пишет RT.