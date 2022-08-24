24 августа 2022

Канада передаст ФРГ оставшиеся турбины для «Северного потока»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Правительство Канады по-прежнему готово вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток» Фото:
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Газовый кризис в Европе

Правительство Канады напомнило о готовности передать Германии оставшиеся турбин для газопровода «Северный поток». Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.

«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем просила [нас] Германия», — передает CBC слова Жоли. Журналисты телеканала отметили, что турбины сейчас находятся в Монреале.

Ранее Канада, несмотря на антироссийские санкции, приняла решение отдать турбину для «Северного потока», которая находилась в Оттаве на ремонте. Из-за долгого ремонта турбины поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимума. Украина резко раскритиковала решение властей Канады все-таки вернуть турбину. Теперь она находится в Германии, откуда ее должны переправить в Россию, пишет RT.

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Правительство Канады напомнило о готовности передать Германии оставшиеся турбин для газопровода «Северный поток». Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли. «Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем просила [нас] Германия», — передает CBC слова Жоли. Журналисты телеканала отметили, что турбины сейчас находятся в Монреале. Ранее Канада, несмотря на антироссийские санкции, приняла решение отдать турбину для «Северного потока», которая находилась в Оттаве на ремонте. Из-за долгого ремонта турбины поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимума. Украина резко раскритиковала решение властей Канады все-таки вернуть турбину. Теперь она находится в Германии, откуда ее должны переправить в Россию, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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