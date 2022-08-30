Свердловская область поможет школьникам Макеевки

В Макеевку отправлен гуманитарный груз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Донецкую народную республику отправлена гуманитарная помощь. Стулья и школьные парты появятся в школах Макеевки, чтобы дети уже с 1 сентября приступили к учебе. Об этом URA.RU рассказала доброволец-спасатель Анастасия Миронович.

«Сегодня в очередной раз отправляется машина с гуманитарным грузом. Речь идет о стульях и школьных партах. Они будут направлены в школы Макеевки, чтобы дети уже с 1 сентября включились в учебный процесс», — отметила Миронович.

Ранее агентство писало, что глава Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров направил свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву закрытую телеграмму, в которой поблагодарил за помощь детям Донбасса. Свердловская область этим летом приняла 800 детей из ДНР. Им обеспечили отдых в загородных лагерях.

В начале июня Куйвашев и Ключаров договорились, что Свердловская область поможет Макеевке в восстановлении инфраструктуры города. В первую очередь уральский регион спонсирует ремонт дорог и подготовку школ к новому учебному году. За содействие Макеевке губернатора Куйвашева благодарил глава ДНР Денис Пушилин.