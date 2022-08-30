Свердловчанина осудят за избиение любовницы и убийство ее подруги

31 августа 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

По версии следствия, свердловчанин впал в ярость из-за чувства ревности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Свердловской области из ревности набросился на свою возлюбленную, а затем избил до смерти заступившуюся за нее подругу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что убийство произошло 28 марта в одной из квартир Екатеринбурга. Мужчина, выпивавший со своей девушкой и ее подругой, поссорился с ними. Он напал на любимую и стал бить ее по голове. Когда подруга стала заступаться за девушку, свердловчанин набросился и на нее, забив до смерти. Полиция задержала мужчину в день происшествия. Силовики выяснили, что он работает таксистом. На убийство он пошел, предположительно, из ревности.

Житель Свердловской области из ревности набросился на свою возлюбленную, а затем избил до смерти заступившуюся за нее подругу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что убийство произошло 28 марта в одной из квартир Екатеринбурга. Мужчина, выпивавший со своей девушкой и ее подругой, поссорился с ними. Он напал на любимую и стал бить ее по голове. Когда подруга стала заступаться за девушку, свердловчанин набросился и на нее, забив до смерти. Полиция задержала мужчину в день происшествия. Силовики выяснили, что он работает таксистом. На убийство он пошел, предположительно, из ревности.