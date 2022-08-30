30 августа 2022

Свердловчанина осудят за избиение любовницы и убийство ее подруги

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
По версии следствия, свердловчанин впал в ярость из-за чувства ревности Фото:

Житель Свердловской области из ревности набросился на свою возлюбленную, а затем избил до смерти заступившуюся за нее подругу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что убийство произошло 28 марта в одной из квартир Екатеринбурга.

Мужчина, выпивавший со своей девушкой и ее подругой, поссорился с ними. Он напал на любимую и стал бить ее по голове. Когда подруга стала заступаться за девушку, свердловчанин набросился и на нее, забив до смерти.

Полиция задержала мужчину в день происшествия. Силовики выяснили, что он работает таксистом. На убийство он пошел, предположительно, из ревности.

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Житель Свердловской области из ревности набросился на свою возлюбленную, а затем избил до смерти заступившуюся за нее подругу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что убийство произошло 28 марта в одной из квартир Екатеринбурга. Мужчина, выпивавший со своей девушкой и ее подругой, поссорился с ними. Он напал на любимую и стал бить ее по голове. Когда подруга стала заступаться за девушку, свердловчанин набросился и на нее, забив до смерти. Полиция задержала мужчину в день происшествия. Силовики выяснили, что он работает таксистом. На убийство он пошел, предположительно, из ревности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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