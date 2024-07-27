В центр Екатеринбурга вынесли фото погибших в Донбассе детей. Фото, видео

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Акция ко Дню памяти детей – жертв войны на Донбассе. Екатеринбург
Акция приурочена ко Дюню памяти детей — жертв войны на Донбассе Фото:

В историческом сквере Екатеринбурга 27 июля прошла акция ко Дню памяти детей — жертв войны на Донбассе. Десятки представителей социально-ориентированных организаций стояли под дождем с портретами погибших, передает корреспондент URA.RU.

«Это нужно помнить. Если мы забудем, то никак не искореним это зверство. Погода плачет вместе с нами», — отметила директор Комитета семей воинов Отечества Свердловской области Анна Садырина.

Волонтеры выстроились на пешеходной части моста по проспекту Ленина с фотографиями детей, погибших в период проведения боевых действий на Донбассе. После этого они вместе с другими участниками акции возложили цветы к парапету водопада Исети и зажгли свечи.

В Москве более полутора тысяч активистов Молодежного общественного движения «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерской Роты» провели схожую акцию памяти. Участники акции собрались у посольств тринадцати стран. Также стенд и цветы были размещены на площади ДНР в Москве.

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В историческом сквере Екатеринбурга 27 июля прошла акция ко Дню памяти детей — жертв войны на Донбассе. Десятки представителей социально-ориентированных организаций стояли под дождем с портретами погибших, передает корреспондент URA.RU. «Это нужно помнить. Если мы забудем, то никак не искореним это зверство. Погода плачет вместе с нами», — отметила директор Комитета семей воинов Отечества Свердловской области Анна Садырина. Волонтеры выстроились на пешеходной части моста по проспекту Ленина с фотографиями детей, погибших в период проведения боевых действий на Донбассе. После этого они вместе с другими участниками акции возложили цветы к парапету водопада Исети и зажгли свечи. В Москве более полутора тысяч активистов Молодежного общественного движения «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерской Роты» провели схожую акцию памяти. Участники акции собрались у посольств тринадцати стран. Также стенд и цветы были размещены на площади ДНР в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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