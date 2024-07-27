В центр Екатеринбурга вынесли фото погибших в Донбассе детей. Фото, видео

27 июля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Акция приурочена ко Дюню памяти детей — жертв войны на Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В историческом сквере Екатеринбурга 27 июля прошла акция ко Дню памяти детей — жертв войны на Донбассе. Десятки представителей социально-ориентированных организаций стояли под дождем с портретами погибших, передает корреспондент URA.RU. «Это нужно помнить. Если мы забудем, то никак не искореним это зверство. Погода плачет вместе с нами», — отметила директор Комитета семей воинов Отечества Свердловской области Анна Садырина. Волонтеры выстроились на пешеходной части моста по проспекту Ленина с фотографиями детей, погибших в период проведения боевых действий на Донбассе. После этого они вместе с другими участниками акции возложили цветы к парапету водопада Исети и зажгли свечи. В Москве более полутора тысяч активистов Молодежного общественного движения «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерской Роты» провели схожую акцию памяти. Участники акции собрались у посольств тринадцати стран. Также стенд и цветы были размещены на площади ДНР в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В историческом сквере Екатеринбурга 27 июля прошла акция ко Дню памяти детей — жертв войны на Донбассе. Десятки представителей социально-ориентированных организаций стояли под дождем с портретами погибших, передает корреспондент URA.RU. «Это нужно помнить. Если мы забудем, то никак не искореним это зверство. Погода плачет вместе с нами», — отметила директор Комитета семей воинов Отечества Свердловской области Анна Садырина. Волонтеры выстроились на пешеходной части моста по проспекту Ленина с фотографиями детей, погибших в период проведения боевых действий на Донбассе. После этого они вместе с другими участниками акции возложили цветы к парапету водопада Исети и зажгли свечи. В Москве более полутора тысяч активистов Молодежного общественного движения «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерской Роты» провели схожую акцию памяти. Участники акции собрались у посольств тринадцати стран. Также стенд и цветы были размещены на площади ДНР в Москве.