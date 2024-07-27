В историческом сквере Екатеринбурга 27 июля прошла акция ко Дню памяти детей — жертв войны на Донбассе. Десятки представителей социально-ориентированных организаций стояли под дождем с портретами погибших, передает корреспондент URA.RU.
«Это нужно помнить. Если мы забудем, то никак не искореним это зверство. Погода плачет вместе с нами», — отметила директор Комитета семей воинов Отечества Свердловской области Анна Садырина.
Волонтеры выстроились на пешеходной части моста по проспекту Ленина с фотографиями детей, погибших в период проведения боевых действий на Донбассе. После этого они вместе с другими участниками акции возложили цветы к парапету водопада Исети и зажгли свечи.
В Москве более полутора тысяч активистов Молодежного общественного движения «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерской Роты» провели схожую акцию памяти. Участники акции собрались у посольств тринадцати стран. Также стенд и цветы были размещены на площади ДНР в Москве.
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