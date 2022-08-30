Сургутские дети рискуют жизнью по дороге в школу

31 августа 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Общественники раскритиковали подготовку школ в Сургуте к учебному году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте активисты Общероссийского народного фронта выявили две школы, к которым небезопасно добираться. Речь идет об образовательных учреждениях «Перспектива» на улице 30 лет Победы и лицеи имени генерала Хисматуллина на улице Университетской. Об этом URA.RU сообщили в ОНФ по ХМАО. «В первом случае прямо за забором образовательного учреждения открытый канализационный люк. Второй — прикрыт жестянкой. Территория не благоустроена, торчит толстая проволока, нескошенная трава и не убран мусор. Напротив школы пустырь со стихийной парковкой, где ходят дети. Эвакуационный выход со школьного двора перегорожен бетонным блоком. Тротуар к школе от придомовой территории местами разбит. В лицеи Хисматуллина проезд, ведущий к школе, по ширине равен двухполосной дороге с интенсивным движением, но не оборудован ни достаточными дорожными знаками, ни искусственными неровностями. Все это не безопасно для детей», — рассказал член регионального штаба ОНФ Шамиль Муртазин. О своих замечаниях общественники планируют сообщить главе города, так как не нашли отклика на них у представителей департаментов городского хозяйства и образования, которые присутствовали во время инспекции. «С нами на инспекции школ были представители администрации от департамента городского хозяйства и образования. Они не увидели в замечаниях чего-то критичного. При этом никто из них не хочет брать на себя ответственность и переводят обязанность по устранению то на управляющую компанию, то на полицию. Пообещали лишь проанализировать ситуацию», — добавил Муртазин. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в администрацию Сургута, но там не ответили на вопросы корреспондента. В Департамент массовых коммуникаций города написан официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что на девочку из ХМАО рухнула глыба льда. На 11-летнюю школьницу с крыши школы рухнула снежная наледь. Пострадавшую увезли в больницу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте активисты Общероссийского народного фронта выявили две школы, к которым небезопасно добираться. Речь идет об образовательных учреждениях «Перспектива» на улице 30 лет Победы и лицеи имени генерала Хисматуллина на улице Университетской. Об этом URA.RU сообщили в ОНФ по ХМАО. «В первом случае прямо за забором образовательного учреждения открытый канализационный люк. Второй — прикрыт жестянкой. Территория не благоустроена, торчит толстая проволока, нескошенная трава и не убран мусор. Напротив школы пустырь со стихийной парковкой, где ходят дети. Эвакуационный выход со школьного двора перегорожен бетонным блоком. Тротуар к школе от придомовой территории местами разбит. В лицеи Хисматуллина проезд, ведущий к школе, по ширине равен двухполосной дороге с интенсивным движением, но не оборудован ни достаточными дорожными знаками, ни искусственными неровностями. Все это не безопасно для детей», — рассказал член регионального штаба ОНФ Шамиль Муртазин. О своих замечаниях общественники планируют сообщить главе города, так как не нашли отклика на них у представителей департаментов городского хозяйства и образования, которые присутствовали во время инспекции. «С нами на инспекции школ были представители администрации от департамента городского хозяйства и образования. Они не увидели в замечаниях чего-то критичного. При этом никто из них не хочет брать на себя ответственность и переводят обязанность по устранению то на управляющую компанию, то на полицию. Пообещали лишь проанализировать ситуацию», — добавил Муртазин. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в администрацию Сургута, но там не ответили на вопросы корреспондента. В Департамент массовых коммуникаций города написан официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что на девочку из ХМАО рухнула глыба льда. На 11-летнюю школьницу с крыши школы рухнула снежная наледь. Пострадавшую увезли в больницу.