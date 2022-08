Челябинцы занялись массовым изучением иностранных языков онлайн

Жители Челябинской области в два раза чаще стали посещать сайты для онлайн-изучения иностранных языков, направлений IT и программирования. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Мегафон», такие данные аналитики получили при анализе обезличенного трафика абонентов. «Мы зафиксировали рост интереса к онлайн-ресурсам для образования у жителей Челябинской области. Если анализировать обезличенный трафик августа 2022 года в сравнении с августом 2021 года, то видим: в два раза увеличился интерес к сайтам по обучению в направлениях иностранных языков, IT и программирования», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». За восемь месяцев 2022 года посещаемость образовательных онлайн-ресурсов среди жителей региона увеличилась в полтора раза. На 10% чаще челябинцы стали посещать сайты с видеоуроками по различным темам, лекциями и вебинарами. При этом интерес к сайтам по саморазвитию, гуманитарным наукам, правописанию сохранился на уровне 2021 года. Летом жители области учились на 10% чаще, чем зимой и на 6% чаще весеннего периода. Доступ к удаленному обучению развивается за счет проектов в сфере высшего образования. Онлайн-программы ведущих вузов Челябинской области 31 августа дополнились возможностью удаленного обучения в магистратуре университета ИТМО из Санкт-Петербурга. Как URA.RU сообщили в пресс-службе основанной в Челябинске компании Napoleon IT, совместная с питерским вузом программа в рамках проекта AI Talent Hub позволит поднять навыки 105 прошедших отбор магистрантов. После учебы их уровень повысится с начального до среднего за счет удаленной учебы и практики на российских предприятиях.

