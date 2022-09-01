01 сентября 2022

Иномарка осталась без двигателя из-за ДТП на свердловской трассе. Видео

Иномарка осталась без двигателя из-за ДТП на трассе Екатеринбург-Серов
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Тарасов. Челябинск., дтп, киа, авария, разбитая машина
У иномарки вылетел двигатель из-за ДТП на свердловской трассе (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП, от столкновения у иномарки вылетел двигатель. Об этом сообщают очевидцы.

«В результате ДТП у автомобиля вылетел двигатель. Водитель остался жив», — рассказал очевидец сообществу «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла днем 1 сентября примерно в 17 часов вечера. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области на момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки въехал в припаркованную пожарную автоцистерну, от столкновения мужчина погиб на месте.

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На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП, от столкновения у иномарки вылетел двигатель. Об этом сообщают очевидцы. «В результате ДТП у автомобиля вылетел двигатель. Водитель остался жив», — рассказал очевидец сообществу «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла днем 1 сентября примерно в 17 часов вечера. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области на момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки въехал в припаркованную пожарную автоцистерну, от столкновения мужчина погиб на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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