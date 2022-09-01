01 сентября 2022

Полиция требует наказать родителей 14-летнего пермяка, летевшего на параплане

Полиция Кудымкара требует наказать родителей 14-летнего ребенка, летевшего на параплане
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, параплан, парапланерист, парашют крыло
За полет подростка родителям грозит штраф Фото:

Родителям 14-летнего жителя Кудымкара (Пермский край) грозит штраф за то, что он совершил свой первый самостоятельный полет на параплане. О молодом человеке и его увлечении рассказала местная «Городская газета» в своем паблике в соцсети «ВКонтакте», а сотрудник полиции, увидев пост, подал рапорт.

«31 августа 2022 года в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что 14-летний подросток, житель г. Кудымкар осуществляет полеты на параплане. Формально, в действиях законных представителей данного несовершеннолетнего усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ», — говорится в рапорте заместителя местного отдела уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Документ опубликован «Городской газетой».

В издании отмечают, что ребенок занимается под руководством своего отца-парапланериста. Местные жители в соцсетях выражают поддержку молодому спортсмену и его отцу, отмечая, что они заняты делом вместо того, чтобы «курить вейпы, сигареты и пить всякую дрянь».

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Родителям 14-летнего жителя Кудымкара (Пермский край) грозит штраф за то, что он совершил свой первый самостоятельный полет на параплане. О молодом человеке и его увлечении рассказала местная «Городская газета» в своем паблике в соцсети «ВКонтакте», а сотрудник полиции, увидев пост, подал рапорт. «31 августа 2022 года в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что 14-летний подросток, житель г. Кудымкар осуществляет полеты на параплане. Формально, в действиях законных представителей данного несовершеннолетнего усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ», — говорится в рапорте заместителя местного отдела уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Документ опубликован «Городской газетой». В издании отмечают, что ребенок занимается под руководством своего отца-парапланериста. Местные жители в соцсетях выражают поддержку молодому спортсмену и его отцу, отмечая, что они заняты делом вместо того, чтобы «курить вейпы, сигареты и пить всякую дрянь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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