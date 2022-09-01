Полиция требует наказать родителей 14-летнего пермяка, летевшего на параплане

Полиция Кудымкара требует наказать родителей 14-летнего ребенка, летевшего на параплане

02 сентября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

За полет подростка родителям грозит штраф Фото: Владимир Андреев © URA.RU Родителям 14-летнего жителя Кудымкара (Пермский край) грозит штраф за то, что он совершил свой первый самостоятельный полет на параплане. О молодом человеке и его увлечении рассказала местная «Городская газета» в своем паблике в соцсети «ВКонтакте», а сотрудник полиции, увидев пост, подал рапорт. «31 августа 2022 года в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что 14-летний подросток, житель г. Кудымкар осуществляет полеты на параплане. Формально, в действиях законных представителей данного несовершеннолетнего усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ», — говорится в рапорте заместителя местного отдела уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Документ опубликован «Городской газетой». В издании отмечают, что ребенок занимается под руководством своего отца-парапланериста. Местные жители в соцсетях выражают поддержку молодому спортсмену и его отцу, отмечая, что они заняты делом вместо того, чтобы «курить вейпы, сигареты и пить всякую дрянь».

Родителям 14-летнего жителя Кудымкара (Пермский край) грозит штраф за то, что он совершил свой первый самостоятельный полет на параплане. О молодом человеке и его увлечении рассказала местная «Городская газета» в своем паблике в соцсети «ВКонтакте», а сотрудник полиции, увидев пост, подал рапорт. «31 августа 2022 года в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что 14-летний подросток, житель г. Кудымкар осуществляет полеты на параплане. Формально, в действиях законных представителей данного несовершеннолетнего усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ», — говорится в рапорте заместителя местного отдела уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Документ опубликован «Городской газетой». В издании отмечают, что ребенок занимается под руководством своего отца-парапланериста. Местные жители в соцсетях выражают поддержку молодому спортсмену и его отцу, отмечая, что они заняты делом вместо того, чтобы «курить вейпы, сигареты и пить всякую дрянь».