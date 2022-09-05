Sky News: министры Британии устремились в отставку после избрания Трасс

06 сентября 2022 в 06:38 Размер текста - 17 +

Британские чиновники уходят с постов на фоне избрания Трасс премьером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и несколько других британских чиновников подали в отставку на фоне объявления о победе Лиз Трасс на выборах премьер-министра. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Доррис сказала друзьям, что не останется в кабинете министров», — передает издание. Отмечается, что министру предлагали остаться на своем посту, однако она приняла решение покинуть кабинет. Вместе с ней о своей отставке объявили замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Результаты выборов разочаровали более 50% британцев. Трасс известна своими антироссийскими настроениями и нелепыми заявлениями. В Госдуме выразили уверенность, что новый глава правительства усилит русофобскую политику , начатую экс-премьером Борисом Джонсоном, и продолжит поставлять оружие Украине. Сразу после победы Трасс свой пост успела покинуть министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и несколько других британских чиновников подали в отставку на фоне объявления о победе Лиз Трасс на выборах премьер-министра. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Доррис сказала друзьям, что не останется в кабинете министров», — передает издание. Отмечается, что министру предлагали остаться на своем посту, однако она приняла решение покинуть кабинет. Вместе с ней о своей отставке объявили замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Результаты выборов разочаровали более 50% британцев. Трасс известна своими антироссийскими настроениями и нелепыми заявлениями. В Госдуме выразили уверенность, что новый глава правительства усилит русофобскую политику, начатую экс-премьером Борисом Джонсоном, и продолжит поставлять оружие Украине. Сразу после победы Трасс свой пост успела покинуть министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.