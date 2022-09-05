Первый британский министр подал в отставку после победы Трасс

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател покидает свой пост. Это произошло сразу после победы Лиз Трасс, которая 5 сентября стала премьер-министром Великобритании.
«Для меня было честью служить министром внутренних дел в течение последних трех лет. Я горжусь нашей работой по поддержке полиции, реформированию нашей иммиграционной системы и защите нашей страны», — передает слова Пател издание The Guardian.
Она также опубликовала открытое письмо предыдущему премьер-министру Борису Джонсону. Документ содержит две страницы.
Ранее в Великобритании подвели итоги выборов и огласили имя нового премьер-министра. Им оказалась Лиз Трасс, которая выиграла выборы с большим преимуществом над соперником — экс-министром финансов Риши Сунака.
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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател покидает свой пост. Это произошло сразу после победы Лиз Трасс, которая 5 сентября стала премьер-министром Великобритании. «Для меня было честью служить министром внутренних дел в течение последних трех лет. Я горжусь нашей работой по поддержке полиции, реформированию нашей иммиграционной системы и защите нашей страны», — передает слова Пател издание The Guardian. Она также опубликовала открытое письмо предыдущему премьер-министру Борису Джонсону. Документ содержит две страницы. Ранее в Великобритании подвели итоги выборов и огласили имя нового премьер-министра. Им оказалась Лиз Трасс, которая выиграла выборы с большим преимуществом над соперником — экс-министром финансов Риши Сунака.