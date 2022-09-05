Первый британский министр подал в отставку после победы Трасс

Первый британский министр подал в отставку после победы Лиз Трасс на выборах премьер-министра
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Прити Пател покидает свой пост Фото:

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател покидает свой пост. Это произошло сразу после победы Лиз Трасс, которая 5 сентября стала премьер-министром Великобритании.

«Для меня было честью служить министром внутренних дел в течение последних трех лет. Я горжусь нашей работой по поддержке полиции, реформированию нашей иммиграционной системы и защите нашей страны», — передает слова Пател издание The Guardian.

Она также опубликовала открытое письмо предыдущему премьер-министру Борису Джонсону. Документ содержит две страницы.

Ранее в Великобритании подвели итоги выборов и огласили имя нового премьер-министра. Им оказалась Лиз Трасс, которая выиграла выборы с большим преимуществом над соперником — экс-министром финансов Риши Сунака.

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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател покидает свой пост. Это произошло сразу после победы Лиз Трасс, которая 5 сентября стала премьер-министром Великобритании. «Для меня было честью служить министром внутренних дел в течение последних трех лет. Я горжусь нашей работой по поддержке полиции, реформированию нашей иммиграционной системы и защите нашей страны», — передает слова Пател издание The Guardian. Она также опубликовала открытое письмо предыдущему премьер-министру Борису Джонсону. Документ содержит две страницы. Ранее в Великобритании подвели итоги выборов и огласили имя нового премьер-министра. Им оказалась Лиз Трасс, которая выиграла выборы с большим преимуществом над соперником — экс-министром финансов Риши Сунака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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