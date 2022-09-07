Диализный центр в Богдановиче готов принимать больше ста человек в сутки

Диализный центр в Богдановиче (Свердловская область) может принимать больше ста человек в сутки и работать в три смены. Об этом рассказала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина в своем telegram-канале.
«Прошло два месяца (с момента открытия диализного центра — прим. ред.), и он постепенно выходит на полную мощность. Центр готов работать в три смены и принимать 138 человек за сутки. И не только из Богдановича, но и из Талицы, Пышмы, Камышлова и соседних деревень и сел. Жителям больше не надо ездить в Тюмень или Асбест и тратить до шести часов в день», — рассказала Бабушкина.
Диализный центр открылся 8 июля. По словам Бабушкиной, проект не удалось бы реализовать без помощи правительства Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева. «Он всегда ставил задачу, чтобы качественная медицина была доступна везде», — сообщила председатель Законодательного собрания.
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