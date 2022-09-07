Диализный центр в Богдановиче готов принимать больше ста человек в сутки

08 сентября 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Диализный центр в Богдановиче готов работать в три смены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Диализный центр в Богдановиче (Свердловская область) может принимать больше ста человек в сутки и работать в три смены. Об этом рассказала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина в своем telegram-канале. «Прошло два месяца (с момента открытия диализного центра — прим. ред.), и он постепенно выходит на полную мощность. Центр готов работать в три смены и принимать 138 человек за сутки. И не только из Богдановича, но и из Талицы, Пышмы, Камышлова и соседних деревень и сел. Жителям больше не надо ездить в Тюмень или Асбест и тратить до шести часов в день», — рассказала Бабушкина. Диализный центр открылся 8 июля. По словам Бабушкиной, проект не удалось бы реализовать без помощи правительства Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева. «Он всегда ставил задачу, чтобы качественная медицина была доступна везде», — сообщила председатель Законодательного собрания. Ранее URA.RU сообщало, что в реанимации детской больницы Екатеринбурга обновили оборудование. Покупка обошлась в 3,8 миллиона рублей.

Диализный центр в Богдановиче (Свердловская область) может принимать больше ста человек в сутки и работать в три смены. Об этом рассказала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина в своем telegram-канале. «Прошло два месяца (с момента открытия диализного центра — прим. ред.), и он постепенно выходит на полную мощность. Центр готов работать в три смены и принимать 138 человек за сутки. И не только из Богдановича, но и из Талицы, Пышмы, Камышлова и соседних деревень и сел. Жителям больше не надо ездить в Тюмень или Асбест и тратить до шести часов в день», — рассказала Бабушкина. Диализный центр открылся 8 июля. По словам Бабушкиной, проект не удалось бы реализовать без помощи правительства Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева. «Он всегда ставил задачу, чтобы качественная медицина была доступна везде», — сообщила председатель Законодательного собрания. Ранее URA.RU сообщало, что в реанимации детской больницы Екатеринбурга обновили оборудование. Покупка обошлась в 3,8 миллиона рублей.