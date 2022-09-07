07 сентября 2022

Диализный центр в Богдановиче готов принимать больше ста человек в сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , медсестра, медкабинет, медперсонал, прививка, кабинет врача, врач, вакцинация
Диализный центр в Богдановиче готов работать в три смены Фото:

Диализный центр в Богдановиче (Свердловская область) может принимать больше ста человек в сутки и работать в три смены. Об этом рассказала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина в своем telegram-канале.

«Прошло два месяца (с момента открытия диализного центра — прим. ред.), и он постепенно выходит на полную мощность. Центр готов работать в три смены и принимать 138 человек за сутки. И не только из Богдановича, но и из Талицы, Пышмы, Камышлова и соседних деревень и сел. Жителям больше не надо ездить в Тюмень или Асбест и тратить до шести часов в день», — рассказала Бабушкина.

Диализный центр открылся 8 июля. По словам Бабушкиной, проект не удалось бы реализовать без помощи правительства Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева. «Он всегда ставил задачу, чтобы качественная медицина была доступна везде», — сообщила председатель Законодательного собрания.

Ранее URA.RU сообщало, что в реанимации детской больницы Екатеринбурга обновили оборудование. Покупка обошлась в 3,8 миллиона рублей.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Диализный центр в Богдановиче (Свердловская область) может принимать больше ста человек в сутки и работать в три смены. Об этом рассказала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина в своем telegram-канале. «Прошло два месяца (с момента открытия диализного центра — прим. ред.), и он постепенно выходит на полную мощность. Центр готов работать в три смены и принимать 138 человек за сутки. И не только из Богдановича, но и из Талицы, Пышмы, Камышлова и соседних деревень и сел. Жителям больше не надо ездить в Тюмень или Асбест и тратить до шести часов в день», — рассказала Бабушкина. Диализный центр открылся 8 июля. По словам Бабушкиной, проект не удалось бы реализовать без помощи правительства Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева. «Он всегда ставил задачу, чтобы качественная медицина была доступна везде», — сообщила председатель Законодательного собрания. Ранее URA.RU сообщало, что в реанимации детской больницы Екатеринбурга обновили оборудование. Покупка обошлась в 3,8 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...