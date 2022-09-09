За год подрядчику предстоит отремонтировать дороги на Уралмаше, в центре, на Вторчермете и Юго-Западе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который проведет ремонт дорог и заменит светофоры в городе. Сумма контракта — 134,7 млн рублей. Срок выполнения контракта — до августа 2023 года, говорится в документах на сайте госзакупок.

«Ремонт дорог общего пользования в Екатеринбурге с заменой светофорных объектов и систем автоматизированного управления дорожным движением, установкой дорожных знаков», — говорится в описании проекта закупки. На конкурс поступила всего одна заявка. Она соответствовала всем требованиям, поэтому участника аукциона признали победителем.

Всего в списке дорог на ремонт — 27 участков. Также подрядчику предстоит установить восемь новых светофоров, демонтировать старые, заменить дорожные знаки. Сумма контракта — 134,7 млн рублей. Срок выполнения — до 15 августа 2023 года.

Список дорог, которые отремонтируют в ближайший год Скрин документа на сайте госзакупок