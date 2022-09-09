09 сентября 2022

В Екатеринбурге нашли подрядчика, который отремонтирует 27 дорог за 134 млн. Скрин

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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
За год подрядчику предстоит отремонтировать дороги на Уралмаше, в центре, на Вторчермете и Юго-Западе Фото:

В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который проведет ремонт дорог и заменит светофоры в городе. Сумма контракта — 134,7 млн рублей. Срок выполнения контракта — до августа 2023 года, говорится в документах на сайте госзакупок.

«Ремонт дорог общего пользования в Екатеринбурге с заменой светофорных объектов и систем автоматизированного управления дорожным движением, установкой дорожных знаков», — говорится в описании проекта закупки. На конкурс поступила всего одна заявка. Она соответствовала всем требованиям, поэтому участника аукциона признали победителем.

Всего в списке дорог на ремонт — 27 участков. Также подрядчику предстоит установить восемь новых светофоров, демонтировать старые, заменить дорожные знаки. Сумма контракта — 134,7 млн рублей. Срок выполнения — до 15 августа 2023 года.

Список дорог, которые отремонтируют в ближайший год
В списке дорог, которые отремонтируют, участки на Уралмаше, в центре города, на Вторчермете и Юго-Западе

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В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который проведет ремонт дорог и заменит светофоры в городе. Сумма контракта — 134,7 млн рублей. Срок выполнения контракта — до августа 2023 года, говорится в документах на сайте госзакупок. «Ремонт дорог общего пользования в Екатеринбурге с заменой светофорных объектов и систем автоматизированного управления дорожным движением, установкой дорожных знаков», — говорится в описании проекта закупки. На конкурс поступила всего одна заявка. Она соответствовала всем требованиям, поэтому участника аукциона признали победителем. Всего в списке дорог на ремонт — 27 участков. Также подрядчику предстоит установить восемь новых светофоров, демонтировать старые, заменить дорожные знаки. Сумма контракта — 134,7 млн рублей. Срок выполнения — до 15 августа 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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