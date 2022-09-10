Премьер Польши усомнился в ценности союза с Германией из-за отношения к России

Матеуш Моравецкий сделал ряд громких объявлений Официальный сайт правительства Польши / gov.pl

Германия была слишком нерешительной в российско-украинском конфликте, кроме того, ее энергетическая политика оставляет желать лучшего, в отличие от Польши. Такое заявление сделал премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий.

«Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы спецоперации [России на Украине], была очень разочаровывающей. Поляков разочаровало также, что немцы так поздно признали свои ошибки в энергетической политике», — сказал он в интервью изданию Spiegel.

Какие еще громкие заявления сделал Моравецкий:

Украина борется и за свободу Европы. А Россия якобы использует трубопроводы как оружие;

Энергетическая политика Германии находится в руинах. Поэтапный отказ от угля и атомной энергетики был преждевременным;

Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе. Кроме того, немцы всегда преклонялись перед Россией;

Польша больше всего пострадала во время Второй мировой войны. Но никогда не получала за это компенсацию;

Судебная реформа не наносит ущерба законности в Польше. А критика со стороны Европейского суда и Европейской комиссии направлена?на то, чтобы ослабить государство;

Польша является локомотивом развития в Европе. Она представляет разнообразие, но эта роль нравится не всм государствам.

Россия начала вынужденную спецоперацию по спасению жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Российские войска денацифицируют и демилитаризируют территорию. Несмотря на цели, Европа встала на сторону Украины, государства-члены ЕС помогают Киеву оружием и вводят против РФ санкции. Так, Польша была в числе первых стран, кто закрыл въезд на территорию государства россиянам. Польские власти выступили за ограничения цен на весь импортируемый газ, в том числе из России, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, Польша объявила о планах создать самую сильную сухопутную армию НАТО в Европе, дополняет телеканал 360.