В Свердловской области разбился 36-летний мотоциклист

На 140-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Его сбила легковушка, не уступив дорогу, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.
«По предварительной информации, водитель на Lada Granta, двигаясь по дороге, поворачивал с правой обочины и не уступил мотоциклу Suzuki, который ехал попутно. 36-летний мотоциклист скончался на месте аварии», — рассказали госавтоинспекторы. 48-летнего водителя и пассажирку автомобиля госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии и ищут очевидцев. Они напоминают водителям, что необходимо соблюдать правила дорожного движения.
Еще одна смертельная авария с участием мотоциклиста произошла под Екатеринбургом 7 сентября. В результате столкновения с машиной погиб 20-летний свердловчанин на мотоцикле, который ехал без защитного шлема и специальной экипировки.
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