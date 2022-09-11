В Свердловской области разбился 36-летний мотоциклист

11 сентября 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Водителю мотоцикла не уступил дорогу автомобилист (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 140-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Его сбила легковушка, не уступив дорогу, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительной информации, водитель на Lada Granta, двигаясь по дороге, поворачивал с правой обочины и не уступил мотоциклу Suzuki, который ехал попутно. 36-летний мотоциклист скончался на месте аварии», — рассказали госавтоинспекторы. 48-летнего водителя и пассажирку автомобиля госпитализировали. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии и ищут очевидцев. Они напоминают водителям, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. Еще одна смертельная авария с участием мотоциклиста произошла под Екатеринбургом 7 сентября. В результате столкновения с машиной погиб 20-летний свердловчанин на мотоцикле, который ехал без защитного шлема и специальной экипировки.

На 140-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Его сбила легковушка, не уступив дорогу, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительной информации, водитель на Lada Granta, двигаясь по дороге, поворачивал с правой обочины и не уступил мотоциклу Suzuki, который ехал попутно. 36-летний мотоциклист скончался на месте аварии», — рассказали госавтоинспекторы. 48-летнего водителя и пассажирку автомобиля госпитализировали. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии и ищут очевидцев. Они напоминают водителям, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. Еще одна смертельная авария с участием мотоциклиста произошла под Екатеринбургом 7 сентября. В результате столкновения с машиной погиб 20-летний свердловчанин на мотоцикле, который ехал без защитного шлема и специальной экипировки.