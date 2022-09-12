Два челябинских колледжа вошли в топ-100 лучших по России

Министр образования области Александр Кузнецов похвалил колледжи за лидерство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агентством развития навыков и профессий объявлен перечень топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобра, в этот престижный рейтинг вошли два колледжа Челябинской области.

«Политехнический колледж Челябинской области и Магнитогорский педагогический колледж попали в Топ — 100 лучших образовательных учреждений РФ. Это очень непросто, нужно иметь наивысшие показатели по разным направлениям. Это говорит о качестве в системе образования этих организаций, об их лидерстве», — комментирует министр образования области Александр Кузнецов.

В ведомстве отметили, что рейтинг лучших колледжей России объявлен уже в пятый раз. В него вошли профессиональные образовательные организации из 39 регионов страны. Церемония объявления рейтинга состоялась в Республике Мордовия в рамках реализации нацпроекта «Образование». Колледжи и образовательные организации, вошедшие в перечни, получили подтверждающие сертификаты.

Также на торжественной церемонии во второй раз были объявлены 100 лучших образовательных организаций юниорского движения Агентства развития навыков и профессий. В него вошли организации из 31 региона страны. Среди них — лицей №120 Челябинска, который вошел в рейтинг во второй раз.

Указом президента РФ Владимира Путина 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.