Беженцы из Украины не могут обменять в Перми гривны на рубли

Также банкоматы не принимают украинские банковские карты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Беженцы из Украины, ДНР и ЛНР, столкнулись в Перми с проблемой обмена гривен на рубли. Кроме того, на территории России не работают украинские банковские карты, а личные счета беженцев, на которых они хранили сбережения, оказываются заблокированы.

«Как отмечают в большинстве банков Перми, они не занимаются украинской валютой. В то же время в Центробанке пояснили, что такую функцию должны выполнить только уполномоченные банки: это „Сбербанк“, а на территории Республики Крым и Севастополя — Российский национальный коммерческий банк. Обратившись в отделение „Сбербанка“ в Перми, мы получили ответ, что они такую услугу оказывают, но только в одном офисе», — сообщает «РБК-Пермь».

По данным издания, один из возможных вариантов — поехать в Москву, Казахстан или Турцию, где и обменять гривны. Также существуют неофициальные рынки сбыта, на которых гривны покупают коллекционеры, но пользоваться ими источники издания не рекомендуют из соображений безопасности.

Ранее URA.RU рассказывало, что личный прием беженцев с территории Донбасса и Украины провел глава следственного управления СКР по Пермском краю Денис Головкин. На встрече также присутствовали представители МВД, минздрава и минсоцразвития.

Жители Донбасса и Украины массово эвакуируются в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. Сейчас в этой стране ведется спецоперация РФ, направленная на защиту мирного населения от агрессии киевского режима. Правительство России выделило средства на подъемные выплаты для беженцев, а в регионах для них собирают гуманитарную помощь.