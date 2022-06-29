Беженцы из ЛНР и ДНР поведали о своих проблемах в Перми

Беженцы из ЛДНР спасаются от многолетнего геноцида (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В СУ СКРФ по Пермскому краю состоялся прием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на территорию России. С учетом ожидаемых вопросов, затрагивающих социальную сферы, защиту их прав и законных интересов, участие во встрече приняли специалисты по вопросам миграции МВД, сотрудники региональных министерств здравоохранения и соцразвития, написано на сайте ведомства.

«Всего на прием обратилось 13 граждан, которые приехали в регион в связи с проживанием здесь их родственников. Двое из них оставили заявления, которые будут рассмотрены в установленном порядке. Практика проведения приемов лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из Донецкой и Луганской народных республик, будет продолжена», — говорится в сообщении.

В ходе встречи беженцам подробно рассказала о вопросах, касающихся каждого из них — о регистрации прибывающих на территорию РФ. Был озвучен порядок предоставления социальных услуг и их разновидности, названы оперативные каналы связи в случае возникновения различных соцвопросов.

По данным на 1 июня, в Пермский край с Украины самостоятельно прибыли 456 человек. Среди них — 103 ребенка. Беженцы из ДНР и ЛНР могут рассчитывать на бесплатную психологическую помощь в России. Для них запущены групповые онлайн-консультации, где можно получить практические советы о том, как справиться со сложной жизненной ситуацией. Ранее URA.RU сообщало, что к прибывшим из ЛДНР и других территорий Украины беженцам власти Пермского края будут относиться как к своим жителям. Об этом во время прямого эфира 29 июня в студии «ГТРК Пермь» рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также агентство сообщало, что после обращения жительницы Пермского края с просьбой помочь ее матери, прибывшей из Мариуполя, получить регистрацию в РФ, глава пермского управления СК Денис Головкин взял ситуацию под контроль. В результате — женщина получила необходимый документ.

24 февраля на территории Украины началась спецоперация по защите жителей Донбасса. Президент России Владимир Путин называл это вынужденной мерой. По словам лидера страны, один из самых главных приоритетов — недопущение жертв среди мирного населения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам